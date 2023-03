Ce TV OLED Panasonic de 42 pouces à moitié prix sera parfait dans votre chambre

À l'heure actuelle, l'OLED est la meilleure technologie d'affichage, mais c'est un plaisir qui se paie souvent au prix fort. Il est très difficile de trouver une TV OLED pour moins de 1 000 €. C'est tout de même possible soit en achetant un modèle d'occasion ou reconditionné, soit en attendant les périodes promotionnelles. Et, comme c'est en ce moment les ventes flash du printemps d'Amazon, vous pouvez mettre la main sur cette TV OLED de Panasonic de 42 pouces pour moins cher étant donné que son prix passe de 1 499,99 euros à 799 euros.

On entend souvent parler des TV OLED de LG, mais ce constructeur n’a pourtant pas le monopole sur ce segment. D’autres marques telles que Sony, Philips et Panasonic ont, elles aussi, investi dans cette technologie d’affichage qui offre un taux de contrastes inégalé. Grand ou petit écran, votre expérience de visionnage n’en sera que meilleure. Pour en profiter, sachez que la TV Panasonic TX-42LZ800E fait l’objet d’une promotion de 47 %.

La Panasonic TX-42LZ800E en quelques points

Un écran OLED de 42 pouces en 4K

Smart TV compatible avec les assistants vocaux

Prise en charge du VRR et du FreeSync Premium

Prise en charge du Dolby Atmos

Au lieu de 1 499,99 euros habituellement, la Panasonic TX-42LZ800E est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Amazon.

Un petit écran OLED à mettre dans sa chambre

Avec sa diagonale de 42 pouces, qui fait 106 cm plus précisément, cette TV Panasonic trouvera parfaitement sa place dans votre chambre ou dans votre salon si vous habitez une petite surface. La technologie d’affichage utilisée ne serait pas de l’OLED basique, mais de la Master OLED. D’après le constructeur, la luminosité, les noirs et les couleurs sont affinés afin de respecter au mieux ce que les réalisateurs souhaitent proposer aux spectateurs grâce au traitement d’image FilmMaker Mode et au processeur HCX Pro AI.

La Panasonic TX-42LZ800E affiche une résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels) et prend en charge les traitements HDR10 et HDR10+ qui étendent la plage de luminosité pour un rendu d’image plus dynamique. Vous faire la liste de tous les modes d’image disponibles serait trop long, mais sachez au moins que l’on y retrouve le Dolby Vision, un mode True Cinema, un mode Sport et même un mode gaming pour des parties aux images sublimes. L’audio est également mis en avant avec deux haut-parleurs pour un total de 30 W RMS et le Dolby Atmos.

Une Smart TV mais pas que

À l’instar des TV du moment, la Panasonic TX-42LZ800E intègre les fonctions d’une Smart TV avec son logiciel maison, My Home Screen 7.0. Ce système d’exploitation est compatible avec les principaux services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ mais aussi avec les assistants vocaux Alexa et Google. Cette interface peut être contrôlée autant par les doigts que par la voix et lorsque vous ne l’utilisez pas, elle diffuse des images et des sons pour instaurer une ambiance reposante dans votre pièce.

Quand on a une telle qualité d’image, il serait dommage de ne pas en profiter pour le gaming. Avec ses quatre entrées HDMI 2.1, vous pouvez brancher votre console dernière génération et jouer à des parties en 4K 100 FPS. Ce n’est pas encore du 120 FPS mais ça reste honnête et vos sessions gaming resteront agréables grâce au VRR qui synchronise votre écran aux performances de la carte graphique de votre console. Sans cette technologie, vous pourriez avoir des effets de flou, de latence et de déchirure sur votre écran à cause d’un décalage entre les deux appareils en termes de vitesse de calcul d’image.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

