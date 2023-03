OnePlus Nord CE 2 : ce milieu de gamme devient un super deal après 140 euros de remise

Le OnePlus Nord CE 2 5G remplit un certain nombre de critères que l'on est en droit d'attendre d'un bon smartphone milieu de gamme. Il a également l'avantage d'être vendu à un prix encore plus intéressant actuellement : à l'occasion de ses ventes flash, Amazon le vend en effet à 229 euros au lieu de 369 euros.

Entre son écran AMOLED rafraîchi à 90 Hz, sa charge rapide puissante et ses bonnes performances, le OnePlus Nord CE 2 5G se présente comme un bon smartphone qui propose une recette plutôt équilibrée, même si la marque n’a pas pris beaucoup de risque. Ce modèle milieu de gamme simple et efficace a tout e même l’avantage d’être affiché à un prix encore plus avantageux que d’ordinaire, grâce à une promotion de 140 euros pendant les ventes flash d’Amazon.

Les points forts du OnePlus Nord CE 2

Un écran Amoled Full HD+ rafraîchi à 90 Hz

Une puce Dimensity 900 plutôt performante

Une charge rapide efficace de 65 W

Lancé à 369 euros, le OnePlus Nord CE 2 5G est désormais proposé à 229 euros sur Amazon.

Un écran agréable pour les yeux

Ce OnePlus Nord CE 2 se démarque tout d’abord par sa prise en main très appréciable : avec son poids plume de 173 grammes, il saura convenir à celles et ceux qui recherchent avant tout un appareil léger. Par ailleurs, si ce smartphone ne brillera pas particulièrement par son design très simple (bords arrondis, et bordures d’écran un peu trop épaisses), c’est bien son écran qui lui permettra de marquer des points. Le OnePlus Nord CE 2 intègre en effet une dalle AMOLED de 6,43 pouces, qui nous fait ainsi profiter de contrastes quasi infinis et de noirs profonds sur une diagonale confortable. Ajoutons à cela une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et vous obtiendrez une belle qualité d’image ainsi qu’une fluidité tout à fait satisfaisante pour ce prix.

Des performances honorables

Côté performances, le OnePlus Nord CE 2 est propulsé par une puce Dimensity 900 de MediaTek, qui promet une puissance suffisante pour les tâches classiques du quotidien. Il faudra toutefois faire quelques concessions sur les jeux 3D. Si les jeux gourmands comme Fortnite pourront être lancés, les graphismes ne devront pas être poussés à leur maximum, sous peine de souffrir de quelques ralentissements plutôt embêtants.

Concernant la partie photo, le OnePlus Nord CE 2 embarque un module composé d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Le capteur principal offre de beaux clichés détaillés avec une colorimétrie maîtrisée, mais la gestion de la dynamique sera parfois trop moyenne. Gare aussi aux conditions lumineuses, car on remarquera une perte de netteté flagrante sur les photos capturées la nuit. Le mode nuit ne suffira malheureusement pas à vraiment corriger ce défaut.

Mention spéciale pour la charge rapide

Le OnePlus Nord CE 2 se rattrape grandement avec sa charge rapide conséquente de 65 W, ce qui est plutôt rare sur cette gramme de prix. En seulement 20 minutes, vous pourrez ainsi passer de 1 à 75 % de batterie. Autrement, avec sa batterie de 4 500 mAh, le smartphone pourra sans problème tenir une journée complète, voire une journée et demie avec un usage plus modéré.

Retrouvez le OnePlus Nord CE 2 5G à 229 € sur Amazon

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus Nord CE 2.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

Les meilleures offres des ventes flash du printemps d’Amazon

