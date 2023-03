LG : ce TV 4K de 75 pouces est quasiment 1000 euros moins cher qu’à son lancement

Avec de telles dimensions, ce TV n'est pas vraiment adaptée à toutes les pièces. D'ailleurs, vous pouvez calculer la distance idéale entre vous et votre écran en multipliant sa diagonale par 1,2 si c'est une dalle 4K ou par 1,6 si c'est une dalle Full HD. De rien, pour l'astuce. Maintenant, vous pouvez la mettre en pratique avec cet écran de 75 pouces en 4K de LG qui est moins chère sur Rakuten, son prix chutant de 2399 euros à 1459 euros.

Si on reprend la méthode de calcul de la distance idéale de visionnage, cette TV LG 75QNED87 devra se trouver à environ 2 mètres 26 de vous-même pour une expérience optimale. Cette astuce nous vient de Samsung, mais en réalité, il existe plusieurs recommandations. À vous de voir comment vous pouvez vous sentir à l’aise avec cet écran de 75 pouces dont le prix dégringole de 940 euros sur Rakuten (via Boulanger) grâce à une énorme promotion et à un code promotionnel de 30 euros.

La LG 75QNED87 en bref

Un écran 4K de 75 pouces

La prise en charge du HDR10 et du Dolby Atmos

Parfaite pour les parties en 4K 120 FPS

Lancée à 2399 euros, la LG 75QNED87 est maintenant disponible en promotion à 1459 euros chez Rakuten avec le code promo RAKUTEN30.

Un écran LED sublime

Le téléviseur LG 75QNED87 prend de la place, vérifiez bien si vous pouvez caler ses 75 pouces (diamètre de 189 cm) quelque part dans votre salon. Nous avons ici affaire à un écran de la gamme QNED de LG, cela signifie qu’il s’agit d’un écran LCD utilisant des Mini LED pour le rétroéclairage. Cette technologie vise à reproduire un taux de contraste incroyable et des noirs parfaits comme pour l’affichage OLED, mais avec une luminosité de pointe. Cet écran concurrence directement les QLED de Samsung.

L’avantage d’avoir un écran LCD est que la consommation électrique est moins importante qu’avec une dalle OLED, ce qui peut être un argument de poids si vous faites attention à votre facture d’énergie. Vous pouvez enfin compter sur une définition en 4K UHD (3840 x 2160 pixels), le processeur Α7 Gen5 AI Processor 4K se charge d’ailleurs d’upscaler tous les flux d’image vers cette définition, vous avez aussi une prise en charge du format HDR10 qui étend la plage de luminosité pour un rendu d’images plus dynamique.

Un éventail de fonctionnalités

À l’instar des écrans du moment, la LG 75QNED87 bénéficie de fonctionnalités connectées avancées grâce au logiciel webOS 22. Vous pouvez naviguer simplement vers vos plateformes de SVOD favorites telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, à la télécommande ou à la voix. En effet, ce TV est compatible avec les assistants vocaux Google et Alexa ainsi qu’avec Apple Airplay 2. Enfin, la partie audio n’est pas en reste avec une puissance totale de 40 W RMS et la compatibilité avec le Dolby Atmos.

En ce qui concerne le gaming, la LG 75QNED87 dispose de quatre entrées HDMI dont deux avec la norme 2.1. Vous pouvez donc y brancher votre console dernière génération, PS5 ou Xbox Series au choix, et lancer une partie en 4K 120 FPS. De plus, elle bénéficie de la fonctionnalité VRR AMD FreeSync qui synchronise les capacités de la carte graphique de la console avec celles de l’écran pour bannir tous ces problèmes de déchirure graphique, de latence et d’effet de flou.

Pour aller plus loin

