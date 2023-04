Galaxy S22 : l’ancien fleuron de Samsung a perdu 41 % de son prix initial en 1 an seulement

Remplacé il y a peu par le S23, le Samsung Galaxy S22 est un téléphone qui reste encore très facile à conseiller. Il est d'autant plus vrai, quand ce dernier revient à seulement 479 euros au lieu de 809 euros à sa sortie.

Les nouveaux Samsung Galaxy S23 sont disponibles, et ont au passage augmenté de prix. Un budget plus conséquent, c’est pourquoi il est toujours intéressant de se tourner vers les modèles de la génération précédente qui offrent une expérience haut de gamme à plus petit prix. Le plus modeste d’entre eux, le Galaxy S22, reste un bon smartphone pour son excellente prise en main, le design aux petits oignons, le magnifique écran, l’expérience logicielle équilibrée et la polyvalence photographique. Et, aujourd’hui, il perd 330 euros de prix de départ.

Le Galaxy S22 est toujours recommandable pour…

Son design compact, léger et soigné

Son bel écran et ses performances solides

Sa polyvalence photo

Mis en vente au prix de 809 euros, le Samsung Galaxy S22 (8 + 128 Go) s’affiche aujourd’hui 579 euros, mais grâce à une ODR (valable jusqu’au 30/04/23), le téléphone revient à seulement 479 euros sur la boutique RED by SFR. Choisissez bien l’option sans forfait si vous ne voulez pas changer votre offre mobile.

L’expérience premium à prix réduit

Avec son petit format, sa légèreté et ses finitions soignées, le Galaxy S22 est un véritable plaisir à utiliser. Il profite de l’expertise de Samsung et offre une excellente qualité d’image avec son écran Amoled de 6,1 pouces qui affiche des contrastes infinis ainsi qu’une définition Full HD+. Ajoutons à cela son taux de rafraîchissement de 120 Hz, et l’expérience utilisateur est très agréable.

La composition photographique dévoile un triple capteur de 50 + 12 + 10 mégapixels, où le grand-angle, l’ultra grand-angle et le téléobjectif x3 offrent une bonne polyvalence photographique. Les clichés sont réussis dans la majorité des cas, avec un bon niveau de détails. Attention cependant à la gestion de la dynamique, qui a tendance à pécher sur chaque objectif.

Avec peu de concessions

À présent équipés par des puces Qualcomm, le Galaxy S22 lui s’appuie sur le SoC Exynos 2200 couplé ici avec 8 Go de RAM. Avec cette configuration permet, le téléphone peut effectuer n’importe quelle tâche du quotidien avec une facilité déconcertante. En revanche, il connaît quelques difficultés pour faire tourner des jeux gourmands avec les graphismes poussés au maximum. Rien de rédhibitoire, surtout qu’il est possible de profiter l’interface One UI 5 avec Android 13, qui rend l’expérience utilisateur très agréable.

Pour finir, l’autonomie n’est pas le point fort de ce modèle. Avec un usage modéré, sa petite batterie de 3 700 mAh permet de tenir la journée, mais avec une utilisation intensive, il ne devrait pas passer la soirée. Assez dommage, d’autant plus que la charge rapide se cantonne à 25 W, sachant que ce dernier n’est pas inclus avec le téléphone. On apprécie tout de même la compatibilité avec la charge sans fil qui est bel et bien de la partie.

Plus de détails dans notre test du Samsung Galaxy S22.

Le constructeur sud-coréen propose de nombreuses références, premium, milieu ou entrée de gamme. Si vous hésitez quel Samsung Galaxy choisir, voici notre guide quel est le meilleur smartphone Samsung Galaxy à acheter en 2023.

