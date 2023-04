À peine sorti, le Xiaomi 13 Lite est déjà moins cher grâce à ce code promo

Avec sa gamme des Xiaomi 13, il semblerait que le constructeur chinois se soit éloigné de sa ligne de conduite sur le rapport qualité-prix optimal qui rendait la marque attractive. Il y a quelques semaines, le Xiaomi 13 Pro fut commercialisé pour un prix de 1 299 euros. Décidément, la tech traverse une période bien sombre. Pour rétablir l'équilibre, le Xiaomi 13 Lite est bien plus accessible, et à peine est-il sorti qu'il profite déjà d'une réduction sur Rakuten faisant descendre son prix à 459,90 euros.

Le Xiaomi 13 Pro offre une expérience utilisateur réussie, notamment dans la photo, mais l’augmentation de 200 euros par rapport à la génération précédente fait tache. Si vous trouvez le prix trop élevé, vous pouvez jeter un œil aux autres modèles de la gamme, le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Lite que nous avons d’ailleurs pu prendre en main lors du dernier Mobile World Congress à Barcelone. Et en ce moment, le modèle Lite profite d’une réduction de 40 euros sur Rakuten (via Boulanger) grâce à un code promo valable uniquement aujourd’hui.

Le Xiaomi 13 Lite en quelques points

Un écran AMOLED de 120 Hz

Un Snapdragon 7 Gen 1 pour les performances

Un volet photo complet

Une Dynamic Island ???

Au lieu de 499,90 euros habituellement, le Xiaomi 13 Lite est maintenant disponible en promotion à 459,90 euros chez Rakuten grâce au code promo RAKUTEN40.

Un photophone polyvalent

Le Xiaomi 13 Lite partage quelques caractéristiques avec son prédécesseur, le Xiaomi 12 Lite, en particulier au niveau de l’écran. On retrouve une dalle AMOLED de 6,55 pouces en définition 2 400 x 1 080 pixels capable d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est plus que correct pour un smartphone du milieu de gamme. Son design s’éloigne des deux autres modèles de la série, et en grande partie à cause d’une… Dynamic Island ? On voit là que Xiaomi s’inspire une fois de plus d’Apple, mais cette Dynamic Island n’a rien à voir avec celle de l’iPhone 14, il s’agit en réalité d’un poinçon tout ce qu’il y a de plus normal abritant les capteurs frontaux. RAS.

Dans cette série de Xiaomi 13, le volet photo a été considérablement revu et même le modèle Lite a eu le droit à des améliorations. Le constructeur chinois annonce notamment 123 % de luminosité en plus sur les photos par rapport au modèle précédent. Le module arrière se compose d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx. À l’avant, nous avons un ultra grand-angle de 32 Mpx avec un capteur de profondeur de champ.

Quelques compromis pour rester accessible

Les performances ont, elles aussi, été revues à la hausse, on passe d’une Snapdragon 778G à une Snapdragon 7 Gen 1 qui met le feu à votre smartphone. Ce SoC offre une excellente expérience que ce soit pour les photos ou pour le gaming, ce n’est pas le même niveau que la Snapdragon 8 Gen 1, mais il a justement été conçu pour être plus abordable et mieux maîtriser la chauffe que son aîné. Ce processeur s’accompagne de 8 Go de RAM et cette version a un espace de stockage de 128 Go.

Concernant l’autonomie, il va falloir attendre un peu pour avoir des mesures plus précises. Nous pouvons seulement dire que le Xiaomi 13 Lite dispose d’une batterie de 4 500 mAh et peut prendre une charge rapide jusqu’à 67 W. Malgré un bilan correct, le Xiaomi 13 Lite a dû faire quelques compromis par rapport aux deux autres modèles de la série. Tout d’abord au niveau du SoC (le Xiaomi 13 et le modèle Pro sont équipés d’une Snapdragon 8 Gen 2), puis du logiciel qui a une génération de retard et ne profitera de mises à jour que sur les deux prochaines années.

Pour en savoir encore plus, lisez notre prise en main du Xiaomi 13 Lite.

Afin de comparer le Xiaomi 13 Lite avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones Xiaomi du moment.

