Ce TV 4K Mini LED 55 pouces (100 Hz) devient bien plus accessible avec 300 € de remise

Investir dans un téléviseur Mini LED + QLED demande un sacré budget. Aujourd'hui, cela revient moins cher avec la référence de Hisense, le modèle 55U8HQ se trouve en promotion à 799 euros contre 1 099 euros à la base.

Pour se procurer un téléviseur regroupant à la fois la technologie Mini LED et QLED, il faut s’attendre à payer le prix fort. C’est sans compter sur la marque Hisense qui arrive à proposer des téléviseurs dotés d’une fiche technique complète avec un prix plus contenu que la concurrence. Aujourd’hui sa référence 55U8HQ profite de 300 euros de réduction et devient plus accessible.

Ce qu’il faut retenir du TV Hisense 55U8HQ

Mini LED + QLED : une dalle de qualité sur 55 pouces

Compatible 4K, HDR10+, HGL, Dolby Vision IQ et Atmos

Une bonne expérience gaming : HDMI 2.1 + 4K@120 Hz

Lancé à 1 099 euros, puis affiché au prix barré de 871,98 euros, le téléviseur Hisense MiniLED 55U8HQ 2022 est maintenant disponible en promotion à 799 euros sur le site Boulanger.

Une dalle de qualité

La qualité de fabrication sur le modèle 55U8HQ est au rendez-vous. Il mise sur un design minimaliste quasi borderless pour ne pas empiéter l’image transmise par l’écran. Sa dalle de 55 pouces est très agréable à regarder, d’autant plus qu’elle combine le rétroéclairage mini-LED et la technologie QLED. Avec ce système, le contraste est amélioré, le pic de luminosité augmente et l’effet de blooming diminue.

Outre le Mini LED, ce TV QLED présente d’autres avantages. Il affiche une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes, et supporte les contenus HDR 10, HLG HDR10+, et même Dolby Vision IQ. Le tout accompagné d’un son Dolby Atmos pour un son plus immersif.

Aussi bien pour vos films que pour jouer

Cette référence est aussi à l’aise pour être utilisé pour le gaming. Il intègre une connectique HDMI 2.1 qui autorise la 4K@120 FPS pour jouer dans les meilleures conditions qui soient sur les consoles next-gen. Il prend également en charge la fonction ALLM pour réduire la latence et ainsi obtenir une meilleure fluidité en jeu. Il est aussi compatible AMD FreeSync Premium Pro pour éviter les déchirures de l’image quand l’action se fait trop importante.

Hisense n’équipe pas ses téléviseurs d’Android TV, mais propose son système d’exploitation maison d’Hisense : Vidaa U. Celui-ci donne accès à plusieurs applications populaires comme Netflix, Prime Video ou YouTube, mais avec un catalogue d’application moins fourni. On retrouvera tout de même une interface fluide et fonctionnelle, avec la possibilité de contrôler votre TV au son de votre voix grâce à la compatibilité avec l’assistant Alexa.

