À -20 %, la caméra extérieure de Xiaomi est une bonne solution pour surveiller votre domicile

Entièrement sans fil et avec une autonomie correcte, la Mi Wireless Outdoor Camera 1080p de Xiaomi est une caméra qui offre des prestations complètes pour garder un œil sur votre domicile en votre absence. Et s'il faut dépenser 100 euros pour se la procurer, aujourd'hui, elle revient à 80 euros grâce à cette offre.

Le géant chinois Xiaomi s’étend sur de nombreux secteurs, et dans le milieu de la surveillance connectée, la marque propose de un catalogue bien fourni pour satisfaire tous les budgets. La Mi Wireless Outdoor 1080p est la première caméra dédiée pour l’extérieur, et propose des fonctionnalités basiques qui répondront sans mal à la plupart des besoins. C’est une bonne solution pour surveiller son domicile à distance, le tout pour moins de 80 euros grâce à cette remise de 20 %.

La Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, c’est quoi ?

Une caméra sans fil conçue pour l’extérieur

Surveille votre domicile de jour comme de nuit

Avec une bonne qualité d’image et une bonne endurance

La Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p de Xiaomi est disponible à 99,99 euros sur le site officiel, mais, en ce moment, elle profite de 20 % de réduction et s’affiche à seulement 79,99 euros sur Cdiscount.

Une caméra sans fil simple à fixer

La caméra extérieure de Xiaomi dispose d’un revêtement en plastique blanc, et arbore une coque tout en rondeur. La façade avant accueil l’optique, cerclée de ses LED infrarouges pour filmer une fois la nuit tombée. Comme son nom l’indique, son utilisation est faite pour l’extérieur et sait faire face aux aléas climatiques — avec des températures allant de -20 ° à 50 ° degrés Celsius. Avec sa certification IP65, la Mi Wireless Outdoor Security Camera assure ainsi la surveillance de votre maison toute l’année. D’ailleurs, sa batterie de 5 700 mAh, lui confère une autonomie de plusieurs mois — elle se charge via un port USB-C, mais n’est pas amovible.

Pour l’installer, il faudra juste se munir d’un tournevis pour la viser à l’emplacement que vous souhaitez. Xiaomi ne fait pas les choses à moitié en proposant un produit à la fois résistant et durable dans le temps. Elle a particularité de s’équiper d’une structure à vis antivol afin d’empêcher le vol de la caméra — difficile à démonter donc. La marque équipe sa caméra d’un gyroscope capable de détecter les mouvements, et vous alertera sur votre téléphone si quelqu’un tente de déloger l’appareil.

Détecte les mouvements efficacement

La caméra de Xiaomi est capable de capture des images en 1080p qui pourront également être sauvegardées en 720p pour limiter l’impact sur le stockage local. La caméra jouit d’un champ de vision de 130 degrés, pour surveiller une zone plus étendue grâce à un objectif grand-angle. Côté qualité de l’image, elle est suffisamment définie pour pouvoir reconnaître un visage. Durant notre test, les changements brusques de luminosité peuvent néanmoins parfois poser problème, voire déclencher une détection de mouvement. Avec ses LED infrarouges, la caméra surveille aussi de nuit votre domicile, mais on perd en qualité.

Elle vous alerte directement sur votre smartphone si un mouvement est détecté, et il est possible de voir en direct le flux vidéo via l’application dédiée, mais pas d’interdire des zones. Pour finir, ce produit fonctionne avec un récepteur vendu avec qui peut être installé à l’intérieur de la maison. Ce dernier intègre un port USB et aussi une carte microSD pour vous permettre de stocker les images localement. Il permet aussi d’ajouter des caméras individuellement, jusqu’à quatre au total, pouvant enregistrer en même temps — pour garder un œil sur votre domicile où que vous soyez.

Pour plus d’informations, voici notre test sur la Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p.

Pour trouver la caméra la plus adaptée à votre intérieur, retrouvez nos recommandations des meilleures caméras de surveillance du moment.

