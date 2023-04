Beoplay HX : ce casque premium endurant de Bang & Olufsen est à -25 %

Bang & Ofulsen est reconnu pour ses casques Bluetooth ultra-premium. Le modèle Beoplay HX en fait partie, et a de bons arguments à faire valoir, comme sa réduction de bruit active et sa très bonne autonomie. Aujourd’hui, il passe de 499 euros à 384,90 euros.

Dans le domaine des casques sans fil à réduction de bruit, on pense en premier lieu à Sony, Bose ou encore Apple, mais il existe aussi d’autres marques plus discrètes, comme Bang & Ofulsen qui proposent de très bonnes références. Cette firme danoise opte pour des matériaux nobles et des lignes épurées, sans négliger la fiche technique. Son modèle Beoplay HX dispose de la réduction de bruit active et d’une bonne endurance. Aujourd’hui, il se négocie 115 euros de moins grâce à cette offre.

Les points forts du Bang & Olufsen Beoplay HX

Un casque sans fil confortable

Capable de filtre les bruits extérieurs

Une autonomie solide

Disponible à sa sortie à 499 euros, le casque audio Bang & Olufsen Beoplay HX est actuellement en promotion à 384,90 euros sur Amazon, soit 23 % de remise immédiate.

Un casque résolument haut de gamme

La marque danoise apporte un soin particulier sur son casque audio, et reste fidèle à son identité scandinave en misant sur un design épuré, aux lignes soignées et sans fioritures. En utilisant du cuir d’agneau, le Beoplay HX se compose de matériaux plus nobles que les autres références sur le marché.

Ses coussinets avec mousse à mémoire de forme épousent la forme de l’oreille pour améliorer le confort et limitent la déperdition sonore. L’arceau présente un rembourrage afin de limiter la pression sur le crâne. Ce casque circum-auriculaire dispose d’un cadre en aluminium léger, avec seulement 282 g.

Qui atténue les bruits extérieurs

Une fois sur la tête, le casque de Bang & Olufsen offre une bonne isolation passive accompagnée de la réduction de bruit active. Cette technologie vise à filtrer les sons environnants et isoler l’utilisateur dans une bulle. Il est possible de régler cette réduction de bruit pour l’adapter à chaque situation depuis l’application Bang & Olufsen.

Pour la partie audio, il offre une bonne qualité sonore, grâce à ses deux transducteurs de 40 mm, ce qui lui permet d’émettre des fréquences audibles entre 20 et 22 000 Hz. Il est par ailleurs compatible Bluetooth 5.1 et prend en charge les codecs audio SBC et AAC, mais aussi l’aptX adaptative. Résultat : le casque pourra effectuer une transmission audio entre 276 et 420 kbps selon la qualité de la connexion, avec une latence comprise entre 50 et 80 ms.

Une autonomie rassurante

Concernant l’autonomie, elle n’est pas en reste puisque le constructeur promet jusqu’à 35 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée et 40 heures sans. De quoi profiter un bon moment de votre playlist sur Spotify ou Deezer. Pour la recharge, il embarque une prise USB-C, mais il peut également être utilisé en filaire à l’aide d’une prise casque 3,5 mm intégrée. Enfin, il est compatible avec le système d’appairage Google Fast Pair et pourra être reconnu rapidement par un smartphone Android ou iPhone à l’allumage. Et pour compléter le tout, la fonction Bluetooth Multipoint est aussi disponible pour connecter deux appareils en même temps.

