Ce SSD M.2 Seagate FireCuda 1 To, compatible PS5, est au prix le plus bas

Pour augmenter le stockage de votre PS5 ou de votre PC, et rendre votre machine plus rapide, miser sur un SSD NVMe interne puissant reste la meilleure solution. Le Seagate FireCuda 530 de 1 To est par exemple une excellente référence, et en ce moment, il est même disponible à son prix le plus bas sur Amazon : 99,99 euros au lieu de 124,99 euros.

C’est à l’été 2021 que Seagate a sorti son FireCuda 530, l’un des tout premiers SSD internes au format M.2 compatibles avec la PS5. Deux ans après, ce modèle est toujours une très bonne référence qui permet d’augmenter le stockage d’une PS5 ou d’un PC, tout en boostant les performances de sa machine. Il est même encore plus intéressant actuellement puisqu’il vient de passer sous les 100 euros.

Les points essentiels du SSD Seagate FireCuda 530

Un SSD NVMe au format M.2 avec 1 To

Des débits jusqu’à 7 300 Mo/s en lecture

Compatible avec les PS5

Initialement affiché à 124,99 euros, le SSD Seagate FireCuda 530 1 To est désormais proposé à 99,99 euros sur Amazon. Il s’agit du prix le plus bas constaté sur la plateforme pour ce modèle. Le SSD Seagate FireCuda 530 de 2 To, avec dissipateur de chaleur, est lui aussi disponible en promotion sur Amazon : il y est affiché à 199,99 euros au lieu de 276,98 euros.

Un SSD idéal pour booster sa PS5

Si le SSD Seagate FireCuda 530 est idéal pour booster les performances de votre PS5, c’est qu’il coche toutes les cases indispensables pour avoir sa place dans les entrailles de la console de Sony : tout d’abord, il s’agit bel et bien d’un SSD PCIe 4.0 NVMe. Ensuite, sa vitesse de transfert est largement suffisante : Sony impose en effet des débits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct. Or, le SSD de Seagate offre pas moins de 7 300 Mo/s en lecture, et jusqu’à 6 900 Mo/s en écriture. Le Seagate FireCuda 530 permet donc de profiter de débits bien supérieurs à ce qui est recommandé. Résultat : les temps de chargement de votre machine seront considérablement réduits, et les lancements de vos jeux et autres logiciels plus rapides. Les PC pourront tout aussi bien bénéficier de ces performances.

Mais avant de pouvoir profiter des qualités de ce SSD interne sur PS5, il faudra évidemment passer par la case installation, qui est un peu plus complexe que celle d’une carte d’extension sur Xbox, car ce SSD prend la forme d’une barrette de RAM. Mais pas de panique, cet article vous expliquera pas à pas comment faire pour ne pas vous louper.

Un stockage costaud

Avec ce SSD Seagate FireCuda 530, vous aurez droit à 1 To de stockage, soit 1 000 Go, ce qui permet concrètement d’installer 20 jeux supplémentaires de 50 Go ou 10 jeux supplémentaires de 100 Go sur votre console, en plus du stockage initial de la machine, qui s’élève à 664 Go. De quoi vous concocter une bibliothèque de jeux conséquente. Enfin, sachez que ce SSD ne dispose pas de dissipateur thermique (contrairement à celui que nous avons indiqué en alternative un peu plus haut) : cet ajout est pourtant préférable pour éviter toute surchauffe qui occasionnerait une perte de performances.

Si vous souhaitez comparer le SSD Seagate FireCuda 530 avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD M2 internes et disques durs externes à choisir pour la PS5.

