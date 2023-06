Meta Quest 2 : le prix du casque VR le plus populaire a fortement baissé

Le casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 est d'ordinaire assez onéreux, mais plus autant depuis que le nouveau modèle a été dévoilé. En effet, il est actuellement possible de le trouver en promotion à un super prix : 349 euros au lieu de 449 euros.

L’Oculus Quest 2, depuis longtemps maintenant rebaptisé « Meta Quest 2 », est encore aujourd’hui l’une des meilleures références de casque VR sur le marché. Il figure d’ailleurs en très bonne position dans notre top 3 des modèles qui valent réellement le détour et qui permettent de s’immerger efficacement dans son jeu. Bonne nouvelle : le Meta Quest 2 affiche un prix moins élevé que d’habitude grâce à une réduction de 100 euros.

Les points essentiels du Meta Quest 2

Un casque VR sans fil

Un excellent rendu d’image

Un bon suivi des mouvements

Habituellement proposé à 449 euros, le Meta Quest 2 (128 Go) est dorénavant affiché en promotion à 349 euros sur Amazon. On trouve également le modèle 256 Go à 399 euros au lieu de 549 euros.

On le trouve aussi au même prix chez Boulanger.

Un casque plus léger et autonome

Lorsqu’il a succédé à l’Oculus Quest premier du nom, l’Oculus Quest 2, désormais appelé Meta Quest 2, a bénéficié d’un changement majeur au niveau de son système d’attaches. En effet, les précédents scratchs de réglage latéraux ont été troqués contre une large bande élastique ajustable. Toutefois, l’ajustement du casque sur la tête ne sera pas des plus faciles si l’on est seul, il faudra donc un peu d’entraînement avant de savoir comment fixer efficacement le casque pour qu’il ne glisse pas vers l’avant. Autrement, on aura droit à un casque plus léger que l’ancienne génération : 503 grammes, soit 68 grammes de moins que l’Oculus Quest premier du nom. Toujours à propos de son design, le Meta Quest 2 marque avant tout des points pour son aspect autonome : il peut en effet s’utiliser seul et donc sans fil.

Une puissance assurée

Alors que l’ancien Oculus Quest proposait de l’OLED avec ses contrastes infinis, le Meta Quest 2 se contente d’un écran LCD. Mais l’avantage ici, c’est qu’on peut profiter d’une résolution de 1 832 x 1 920 pixels par œil, alors que le Quest 1 affichait une résolution de 1 440 × 1 600 par œil. Aussi, le LCD a l’avantage de réduire les écarts entre chaque pixel (en ajoutant davantage de sous-pixels) et de limiter ainsi l’effet de grille que l’on peut avoir avec un écran si près des yeux. La qualité visuelle est par ailleurs bien meilleure, puisque le taux de rafraîchissement passe de 72 à 90 Hz.

Côté performances, le Meta Quest 2 embarque une puce Snapdragon XR2, pensée pour la réalité virtuelle et également plus puissante que celle du Quest 1. La navigation sera ainsi bien plus fluide, et le casque plus puissant, puisqu’il est capable de faire tourner davantage de jeux gourmands. On pourra aussi profiter de l’audio positionnel 3D et du retour haptique pour une expérience vraiment immersive. Aussi, la technologie Roomscale vous permettra de définir votre aire de jeu au moyen de caméras situées à l’avant du casque. Elle tiendra compte des recoins, des meubles et autres objets pour ne pas risquer de les heurter en plein jeu. Enfin, la qualité de suivi des mouvements est excellente, et ce, quelle que soit votre position durant le jeu : les capteurs répercuteront virtuellement tous vos mouvements dans le même timing.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Oculus Quest 2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le Meta Quest 2, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques VR du moment.

