Le TV 4K de Xiaomi en 50 pouces avec Fire TV intégré est bradé sur Amazon

Le Xiaomi TV F2 intègre non seulement l'efficace OS Fire TV, mais il cumule aussi d'autres atouts, pour un prix qui reste pourtant contenu. C'est d'autant plus le cas en ce moment puisque le modèle de 50 pouces est disponible à 369 euros au lieu de 449 euros sur Amazon.

L’année dernière, le premier TV intégrant le Fire TV d’Amazon a fait son entrée sur le marché. Il s’agissait du bien nommé Xiaomi F2 Fire TV, dont l’OS intégré n’est d’ailleurs pas le seul avantage. En effet, ce TV promet de nombreuses compatibilités, tout en affichant un prix agressif. Mais actuellement, une promotion de 80 euros le rend encore plus intéressant.

Les points forts du Xiaomi TV F2 Fire TV

Un TV 4K UHD de 50 pouces

L’écosystème Amazon intégré (Fire TV, Alexa)

Avec HDMI 2.1

Auparavant proposé à 449 euros, le Xiaomi TV F2 Fire TV de 50 pouces est désormais affiché à 369 euros sur Amazon. Le modèle de 43 pouces est également disponible en promotion, à 319 euros au lieu de 399 euros, sur Amazon également.

Un écran 4K UHD avec plusieurs compatibilités

Son prix abordable n’empêche pas d’offrir des finitions soignées. Le Xiaomi TV F2 Fire TV marque en effet des points avec son châssis métallique et sa conception monocoque, mais aussi avec ses bordures invisibles qui permettent de renforcer l’immersion. Ses pieds situés aux extrémités de l’écran rendent de leur côté facile l’installation d’une barre de son, mais cela requiert un meuble TV adapté à la taille du téléviseur.

Concernant sa taille, justement, on a ici un modèle de 50 pouces, qui est une diagonale plutôt standard, mais qui permet de profiter de tous ses contenus de manière très confortable. La dalle 4K Ultra HD (3 840 x 2 160 pixels) propose par ailleurs une compatibilité avec les normes HDR10 et HLG, soit le gage d’une bonne luminosité et d’images bien détaillées. Cette dalle couvre également 90 % du DCI-P3 : on aura donc droit à un rendu des couleurs riche et plutôt fidèle. Le son n’est pas en reste puisque le TV dispose non seulement de deux haut-parleurs de 12 W, mais il prend aussi en charge les technologies DTS Virtual X, Dolby Audio et DTS-HD, grâce auxquelles l’effet surround et immersif sera assuré.

Les atouts de Fire TV

C’est l’un de ses principaux atouts : ce Xiaomi TV F2 Fire TV intègre, comme son nom l’indique, l’OS Fire TV, avec toute sa panoplie d’applications phares (Netflix, Prime Video, Disney+…). L’assistant Alexa, utile pour le contrôle vocal et la gestion d’objets connectés compatibles, sera évidemment de la partie pour vous obéir à la voix. En bref, tout ce dont vous auriez droit avec une clé HDMI Fire TV Stick… sans le Fire TV Stick.

Enfin, le Xiaomi TV F2 Fire TV pourra tout à fait convenir aux joueuses et joueurs puisqu’il prend en charge la norme HDMI 2.1, indispensable pour jouer sur une console next-gen dans les meilleures conditions. L’ALLM (Auto Low Latency Mode) sera aussi disponible et permettra de réduire considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet. En revanche, le taux de rafraîchissement de ce TV ne s’élève qu’à 60 Hz, ce qui pourrait s’avérer plus que juste si l’on souhaite profiter d’une très bonne fluidité.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la même taille que le Xiaomi F2 Fire TV, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 50 et 48 pouces du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.