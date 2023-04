Avec un petit budget, plutôt choisir Xiaomi ou Oppo pour un bracelet/montre pas cher ?

Que choisir entre un bracelet connecté et une montre connectée ? Le Xiaomi Smart Band 7 Pro et l’Oppo Watch Free se situent entre les deux. Mais, lequel de ses deux appareils répondra au mieux à vos besoins ? Découvrez notre comparatif afin de déterminer lequel est fait pour vous.

Les bracelets connectés sont les accessoires parfaits pour suivre régulièrement vos activités sportives, ou bien garder un œil sur votre santé. Certaines marques proposent des solutions complètes pour un prix contenu. Parmi elles, on retrouve Xiaomi, qui depuis la conception de son Mi Smart Band s’est fortement imposé sur le marché. La firme chinoise a récemment sorti un bracelet proche des montres, et apporte même quelques fonctionnalités intéressantes pour les sportifs et sportives. C’est sans compter sur le constructeur Oppo, qui, dispose dans son catalogue une bonne alternative à la solution de Xiaomi.

Entre le Xiaomi Smart Band 7 Pro et l’Oppo Watch Free, les points communs sont nombreux, mais lequel des deux va réussir à faire pencher la balance ? Pour vous aider à faire votre choix, nous allons à travers ce comparatif détailler chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Aussi imposant qu’une tocante, et un bel écran

Pour commencer ce comparatif, nous allons d’abord détailler le parcours de Xiaomi. En introduisant ses bracelets connectés sur le marché, le fabricant connait un véritable succès et la firme chinoise n’oublie pas cette catégorie de produits en concevant, il y a quelques mois, un modèle plus abouti : le Xiaomi Smart Band 7 Pro. Un tracker d’activité plus haut de gamme que ses confrères, qui prend des allures de montre connectée tant son écran est élargi.

La version Pro offre des dimensions plus larges et opte pour une forme rectangulaire avec un écran de 1,64 pouce, contre 1,62 pouce pour le modèle classique. Esthétiquement, on a droit à un produit bien fini malgré son attache de bracelet en caoutchouc. Une fois portée, l’ergonomie a été travaillée pour qu’il épouse votre poignet au mieux. Il se fera vite oublier grâce à son poids de 32 g et son boîtier de 11 mm. De son côté, Oppo assume de placer sa Watch Free dans la catégorie de montre connectée. Son apparence est assez similaire à son rival : on retrouve un écran rectangulaire, d’une diagonale de 1,64 pouce. Avec 33 g au total, le bracelet est agréable à porter. Il est d’ailleurs composé d’une matière respirante pour limiter la gêne en cas d’activité sportive.

De grands écrans pour lire confortablement vos contenus

Que ce soit sur le bracelet de Xiaomi, ou la montre d’Oppo, les deux produits ne lésinent pas sur la qualité de l’écran. Sur l’un comme sur l’autre, on retrouve une dalle Amoled de 1,64 pouce d’une définition de 280 × 456 pixels, soit une densité de 326 pixels par pouce. Le rendu des couleurs sera plutôt satisfaisant et les informations restent lisibles, et cela, même en plein soleil puisque les deux modèles disposent d’un capteur de luminosité ambiante. Il va permettre tout simplement de s’adapter à la lumière de l’environnement.

Au niveau de l’interface, le texte et les icônes des applications occupent plus de place sur l’écran, ce qui rendra la navigation beaucoup plus facile, et plus agréable. Comme une extension pratique de votre smartphone, il est possible d’avoir accès à la plupart des notifications comme les messages et de certains réseaux sociaux. Vous pourrez même déclencher l’appareil photo ou contrôler la musique. Et, si Oppo se « limite » à 40 cadrans sur sa montre, Xiaomi propose pas moins de 150 cadrans personnalisables. L’Oppo Watch Free tourne sur le système d’exploitation RTOS, un OS ouvert utilisé par bon nombre de constructeurs de smartwatch, mais qui a pour conséquence d’être limité dans le nombre d’applications compatibles. Néanmoins, il présente l’avantage d’une autonomie bien plus longue. Sur le Smart Band 7 Pro, l’a aussi, il sera difficile d’y installer des applications tierces.

Bourrées de capteurs pour obtenir des mesures précises

Comme d’habitude avec les montres connectées, on trouve une panoplie de capteurs pour satisfaire au mieux les sportifs. L’Oppo Watch Free intègre un accéléromètre et un gyroscope pour évaluer au mieux le nombre de pas, ainsi que d’un cardiofréquencemètre pour le rythme cardiaque et d’un oxymètre pour la mesure de la SpO2. Elle peut reconnaître jusqu’à 4 activités différentes : course à pied, marche, rameur et vélo elliptique. Autrement, la montre d’Oppo prend en charge 108 activités physiques. De plus, vous pourrez consulter un rapport de santé via l’application HeyTap Health. L’Oppo Watch Free est aussi capable de mesurer la qualité du sommeil, jusqu’à même analyser les ronflements.

Les aspects sportifs et santé n’ont pas été oubliés non plus sur le bracelet de Xiaomi. Pour assurer un suivi efficace de la santé et de la forme physique de son utilisateur, le Smart Band 7 Pro est équipé d’un cardiofréquencemètre, et propose aussi une analyse de la saturation en oxygène dans le sang. Il propose aussi un suivi du sommeil et de la qualité de respiration pendant le sommeil, d’une surveillance du stress, ou encore un suivi de santé pour les personnes menstruées. Pour retrouver toutes les données récoltées sur votre santé, il faudra télécharger l’application Mi Fitness. Côté sport, il propose plus de 110 modes d’entraînement, dont 14 spécialisés. Des programmes sportifs seront aussi à la disposition de l’utilisateur, qui pourra ainsi paramétrer différents types d’entraînements. Autre atout non négligeable, et qui pourra grandement servir aux amateurs de course à pied : la version Pro embarque une puce GPS (compatible également Galileo, Glonass ou QZSS), qui promet d’obtenir un meilleur suivi de la géolocalisation.

Une autonomie longue durée, à quelques conditions

Pour utiliser sa montre connectée ou son bracelet, il est préférable d’en avoir un qui fonctionne durant plusieurs jours. Pour son Smart Band 7 Pro, Xiaomi y intègre une batterie de 235 mAh. Concrètement, le bracelet a de quoi tenir, selon le fabricant, jusqu’à 12 jours d’utilisation en mode « classique » et 6 jours en mode « intense ». Nous n’avons pas eu l’occasion de le tester, et de pouvoir vérifier les dires de la marque, c’est pourquoi il faut prendre ses données avec des pincettes. L’autonomie varie évidemment en fonction de votre utilisation. Il faut dire que le mode always-on, le GPS, ou bien les mesures de santé ont tendance à réduire l’autonomie. Mais le bracelet de Xiaomi peut se vanter de dépasser certaines références vendues plus chères qui proposent une autonomie limitée à un, voire deux jours d’utilisation. Ici, le tracker de la firme chinoise devrait se montrer suffisamment endurant pour permettre de mesurer le sommeil sans avoir besoin de le recharger chaque soir sur sa table de chevet.

À l’intérieur de l’Oppo Watch Free, on retrouve un accumulateur plus petit : 230 mAh. Pourtant, la marque assure une autonomie de 14 jours, soit deux de plus que le Xiaomi Smart Band 7 Pro. Comme dit précédemment, les mesures prises par Oppo devraient varier en fonction de votre utilisation. Si le contrôle continu de l’oxygène sanguin est activé, le constructeur promet 5 jours d’utilisation. Elle devrait tenir un peu plus de deux jours. Son véritable atout est de pouvoir récupérer une journée d’autonomie en seulement 5 minutes de charges. Une belle prouesse, surtout que son rival, lui, récupère la totalité de sa batterie en une heure.

Xiaomi Smart Band 7 Pro ou Oppo Watch Free ?

Avec un budget d’un peu moins de 75 euros, ces deux tracker d’activité livrent un beau combat et partagent même des points communs qui les rendent quasi ex æquo. Il en est même difficile de les départager tant elles se rejoignent sur certains points. Le bracelet de Xiaomi a néanmoins un avantage qui peut surement changer la donne face à sa concurrence.

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro se distingue clairement de son rival, en intégrant une puce GPS. Si nous n’avons pas pu tester sa fiabilité, c’est un véritable plus pour cette catégorie de produit. Les bracelets connectés en sont généralement dépourvus, et grâce à cet ajout, Xiaomi marque un point pour les sportifs et sportives qui peuvent se passer de leur smartphone pendant leur entraînement. C’est un modèle très accessible qui fera le job efficacement. Puis la marque assure une meilleure autonomie en utilisation intensive, par rapport à l’Oppo Watch Free.

L’Oppo Watch Free de son côté, est une montre complète et très utile au quotidien. Malgré l’absence d’une puce GPS, ce point ne nous empêche pas de la recommander. Elle offre de nombreuses mesures de santé, et assure un bon suivi de vos activités sportives avec ses moult capteurs (cardiofréquencemètre, oxymètre…). Son autonomie aussi devrait tenir la route quelques jours pour pouvoir analyser votre sommeil. Et si vous avez plutôt une utilisation gourmande, il sera plus facile de récupérer de l’énergie rapidement avec cette montre plutôt qu’avec le Smart Band 7 Pro de Xiaomi.

