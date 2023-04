Qui a dit qu’il fallait se ruiner pour un TV 4K QLED de 65 pouces ? Celui-ci est à moins de 500 €

Entre LG qui propose de superbes dalles OLED et Samsung avec ses TV QLED, nous avons TCL qui se démarque en proposant des écrans aux tarifs agressifs tout en restant qualitatifs. Il se trouve que le constructeur chinois propose lui aussi des TV QLED et l'un d'eux en 65 pouces est justement en promotion. Le TCL 65C631 voit son prix passer de 699 euros à 490 euros chez E.Leclerc grâce à une réduction et à une offre de remboursement.

Envie d’un écran plus grand ? Si votre budget est serré, vous devriez vous tourner vers TCL dont les TV affichent un rapport qualité-prix impeccable. Cela ne veut pas dire pour autant que vous avez ici de la camelote. Par exemple, le TCL 65C631 est une dalle de 65 pouces utilisant la technologie QLED, dotée des meilleurs traitements d’image et d’audio et des fonctionnalités d’une Smart TV. De plus, grâce à cette offre, elle perd plus de 200 euros aujourd’hui.

La TCL 65C631 en quelques points

Une dalle 4K QLED de 65 pouces

Les fonctionnalités d’une Smart TV

Compatibilité avec HDR10+ et Dolby Atmos

Au lieu de 699 euros habituellement, le TCL 65C631 est maintenant disponible en promotion à 490 euros chez E.Leclerc grâce à cette offre de remboursement de 100 euros valable jusqu’au 30 avril 2023.

Une qualité d’image de haute volée

65 pouces, c’est la taille idéale pour les salons de grande ou de moyenne surface, il faudra s’assurer que vous ayez la place pour accueillir cette diagonale de 165 cm. En effet, le TCL 65C631 en impose avec cette dalle QLED capable de diffuser toutes les nuances de couleur avec une excellente luminosité. La définition est en 4K UHD ( 3840 x 2 160 pixels) et cette TV profite des meilleurs traitements d’image comme le HDR10+. Il faudra cependant faire attention à la consommation électrique, ces TV sont en général classées F ou G.

Cette TV ne se débrouille pas trop mal non plus au niveau de l’audio. Tout d’abord, elle est affublée de deux haut-parleurs Onkyo délivrant une puissance totale de 20 W RMS. Ensuite, elle prend en charge plusieurs traitements audio comme le Dolby TrueHD, mais surtout le Dolby Atmos qui délivre un son digne d’une salle de cinéma. Enfin, si vous branchez cette TV avec une barre de son ou même tout un pack home cinema, vous profiterez de la meilleure façon d’apprécier vos films et vos séries.

Un TV Google-compatible

À l’instar des TV récents, le TCL 65C631 est doté des fonctionnalités d’une Smart TV, il tourne plus précisément sous Google TV avec le Chromecast intégré. Vous pourrez ainsi profiter de vos films et séries sur Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, AppleTV+ et plus encore sur un écran 4K et la navigation est autant agréable que fluide. Sachez également que la TCL 65C631 est compatible avec Google Assistant, vous pouvez donc la contrôler avec la voix en plus de la télécommande.

Et le gaming dans tout ça ? Ce TV est bien équipé de trois entrées HDMI 2.1 qui permettent les sessions de jeux vidéo en 4K et est également dotée de la fonctionnalité ALLM (pour Auto Low Latency Mode) qui réduit l’input lag au minimum et permet d’être très réactif à vos commandes. En revanche, le taux de rafraîchissement ne va pas au-delà de 60 Hz, c’est souvent un compromis que l’on retrouve sur les TV TCL, et c’est bien dommage, car les conditions pour jouer à des jeux bien nerveux de manière confortable ne sont pas totalement réunies.

Afin de comparer le TCL 65C631 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV 4K de 65 pouces du moment.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.