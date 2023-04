Ce bon casque sans fil à réduction de bruit noté 8/10 n’est qu’à 68 € aujourd’hui

Équipée de la réduction de bruit, et d’une grande autonomie (40 heures), le Soundcore Life Q30 d’Anker est à un casque à considérer, surtout avec son prix actuel : il coûte seulement 67,99 euros contre 79,99 euros initialement.

Pour profiter d’un bon casque à réduction de bruit, on a tendance à se diriger vers les cadors du marché, tel que Sony ou Bose. Pourtant, il existe certaines références moins chères qui ne sont pas dénoués d’intérêt. C’est par exemple le cas du Soundcore Life Q30 de la marque Anker. Ce casque audio est non seulement capable d’atténuer les bruits extérieurs, mais profite aussi d’une autonomie solide pour en profiter de longues heures. Notés 8/10 par nos soins et placer numéro 1 dans notre guide des meilleurs casques pas chers, ce modèle est très recommandable surtout maintenant qu’il perd 15 % de son prix.

Les points clés du Soundcore Life Q30 d’Anker

Un casque volumineux, mais confortable

La qualité de la réduction de bruit et la restitution des médiums

Une autonomie très confortable

Proposé au tarif de 79,99 euros, le casque audio Soundcore Life Q30 d’Anker bénéficie de 15 % de remise grâce à un coupon promotionnel et se passe donc à 67,99 euros une fois dans le panier sur le site d’Amazon.

Léger, confortable et pliable

Le Soundcore Life Q30 d’Anker est un casque circum-aural qui va englober l’ensemble de l’oreille et procurer une meilleure isolation passive. Esthétiquement, le casque audio de Anker se montre plus volumineux, avec son arceau et ses coussinets bien visibles. Il reste confortable sur le crâne, et procure peu de gêne après plusieurs heures d’écoute. En revanche, on regrettera son design en plastique, qui se ressent jusque dans l’écoute puisqu’il rend le son un peu disgracieux lorsqu’on bouge un peu trop. Il n’y a que sur l’arceau, pour des raisons de solidité et de flexibilité, qu’Anker a intégré du métal. Il peut d’ailleurs se replier et pivoter sur plus de 90 degrés pour être transporté facilement.

Concernant son utilisation, Anker a intégré une puce NFC à ce casque Bluetooth, ce qui facilitera l’appairage. Il sera possible d’utiliser le casque en mode filaire, puisqu’un câble est fourni avec le casque. Sinon, pour contrôler l’appareil audio, des touches dédiées au réglage du son seront présentes, et permettront aussi de mettre en pause ou en lecture et de changer de morceau. Si lors premières utilisations, vous pourriez avoir du mal à trouver les boutons du premier coup, vous vous y ferez très rapidement au fur et à mesure.

Une réduction de bruit surprenante et une autonomie musclée

En plus de l’isolation passive permise par son format circum-aural, le casque est capable de réduire les bruits extérieurs pour profiter de sa musique. La réduction de bruit du Life Q30 est étonnamment efficace sur un casque à tarif. Elle n’arrive pas au niveau des cadors dans ce domaine, mais se défendra quand même très bien et filtrera efficacement les bruits extérieurs. Trois filtres différents seront d’ailleurs présents pour s’adapter à toutes les situations : transport, intérieur et extérieur.

Côté audio, on aura droit à un résultat plutôt équilibré et chaleureux, avec toutefois un accent mis sur les médiums. Notez tout de même qu’il ne sera pas compatible avec l’aptX et le LDAC, mais les compatibilités avec les codecs AAC et SBC ainsi que le Blutooth multipoint seront de la partie. Dernier point fort de ce casque : son autonomie. Pour son prix, le casque d’Anker arrive à faire mieux que certains de ses rivaux plus onéreux. D’après la marque, il peut fonctionner pendant 40 heures avec réduction de bruit, et jusqu’à 60 heures sans réduction de bruit grâce à la batterie embarquée de 720 mAh. Nous avons pu confirmer ses dires durant notre test, dont le casque a pu fonctionner durant 45 h et 30 minutes consécutives. Quant à la recharge, il faudra 1 h 45 avant que le Life Q30 ne soit complètement chargé.

Pour en apprendre davantage, retrouvez notre test complet sur le casque Anker Soundcore Life Q30.

Pour trouver le casque qui vous convient le mieux, et de comparer le Anker Soundcore Life Q30 avec d’autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs casques Bluetooth à moins de 100 euros.

