Le nouveau Xiaomi Redmi Note 12 Pro est déjà 120 € moins cher grâce à un code promo

La nouvelle série de smartphones Redmi, la sous-marque de Xiaomi, a enfin fait son entrée sur le marché. Parmi ces Redmi Note 12, on trouve notamment le modèle milieu de gamme Note 12 Pro, qui a tout d’un flagship killer avec ses caractéristiques empruntées aux modèles les plus premium. Le tout, pour un prix pourtant bien moins élevé, surtout en ce moment, puisqu’il est possible d’acheter le Redmi Note 12 Pro avec exactement 117 euros de réduction.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Un écran OLED Full HD+ de 6,7 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une puce MediaTek Dimensity 1080

Une bonne autonomie et la charge rapide 67 W

Lancé à 399,99 euros, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est aujourd’hui proposé à 282,99 euros sur Cdiscount grâce au code promo 25DES299, valable uniquement aujourd’hui.

Un design premium

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro a beau être un smartphone milieu de gamme, ses caractéristiques copient celles des modèles premium bien plus onéreux. On a ici droit à un smartphone aux bordures plates modernes, et qui bénéficie surtout de belles finitions et d’une bonne solidité. Le Redmi Note 12 Pro fait également partie des grands smartphones, puisque sa dalle mesure tout de même 6,67 pouces. Malgré cette taille, le smartphone reste très agréable en main, et son poids de 197 g ne se ressentira pas vraiment.

Concernant son écran, celui-ci embarque une dalle OLED en Full HD+, soit la promesse d’une excellente qualité d’image avec des contrastes infinis. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et vous obtiendrez une belle fluidité à l’usage.

Une puce qui rend le smartphone réactif

Côté performances, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est équipé d’une puce Mediatek Dimensity 1080, compatible 5G et épaulée par 6 Go de mémoire vive. Ce processeur milieu de gamme vous permettra d’effectuer tout type de tâches classiques sans ralentissement, y compris pour quelques jeux 3D. Côté logiciel, on pourra compter sur l’interface MIUI 14 (Android 12). La puce et cette interface rendent le smartphone fluide et réactif. Côté photos, le Redmi Note 12 Pro intègre un IMX 766 avec OIS, soit un capteur de 50 mégapixels, accompagné d’un capteur 8 mégapixels pour l’ultra grand-angle et le macro de 2 mégapixels. Le capteur principal devrait offrir de beaux clichés suffisamment détails dans de bonnes conditions lumineuses.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est doté d’une grosse batterie de 5 000 mAh, qui devrait permettre de tenir un à deux jours loin d’une prise. Pour une recharge totale, comptez une quarantaine de minutes grâce à la charge rapide de 67 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Xiaomi Redmi Note 12 Pro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles situés sur la même gamme de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros du moment.

