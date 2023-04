L’élégante Samsung Galaxy Watch 4 Classic perd aujourd’hui 270 € de son prix initial

Elle a beau être sortie il y a quasiment deux ans, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic reste une bonne référence sur le marché des montres connectées. Derrière ce look classique se cache en réalité un petit concentré de technologie aujourd'hui beaucoup moins cher qu'à son lancement. En ce moment, vous pouvez la retrouver à 129,98 euros au lieu de 399 euros chez Electro Dépôt.

La Samsung Galaxy Watch 5 est commercialisée depuis la rentrée dernière et la Galaxy Watch 6 est déjà sur les starting-blocks pour une sortie dans quelques mois. Mais, ce n’est pas pour autant qu’il faut reléguer les modèles précédents au rang de camelote, en particulier la Samsung Galaxy Watch 4 Classic qui se défend encore très bien. Grâce cette offre, vous pouvez mettre la version de 46 mm autour de votre poignet pour 270 euros de moins qu’au lancement.

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic en quelques points

Un design élégant

Un écran Super AMOLED de 1,36 pouce

De nombreuses applications de suivi santé et sport

Lancée à 399 euros et réduit aujourd’hui à 199 euros, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic (46 mm) est maintenant disponible en promotion à 129,98 euros chez Electro Dépôt grâce à cette offre de remboursement de 70 euros.

Une montre premium avec un bel écran

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic est la version haut de gamme de la Galaxy Watch 4, avec notamment un boîtier plus grand, des meilleures finitions et surtout une lunette rotative qui vous permet de naviguer. On apprécie particulièrement la sensation de crantage, y a un petit côté James Bond. Le boîtier en acier inoxydable est certifié 5 ATM, ce qui veut dire qu’elle peut être immergée jusqu’à cinq mètres de profondeur, et IP68 contre la poussière et l’immersion pendant une heure.

L’écran AMOLED de 1,36 pouce est en définition 450 x 450 pixels pour cette version de 46 mm et profite donc d’une résolution de 321 ppp. La technologie d’affichage OLED est bien adaptée pour les montres connectées puisque les menus s’affichent sur un fond noir qui sont en fait des pixels éteints et qui ne consomment donc pas d’énergie. Cela ne veut pas dire pour autant que cette smartwatch brille par son autonomie, celle-ci ne dépasse pas les deux jours. Enfin, la luminosité s’adapte automatiquement selon votre environnement.

Un suivi complet de vos données santé et sport

Pour assurer un suivi santé et de vos performances sportives, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic est bardée d’une foule de capteurs : GPS, cardiofréquencemètre, oxymètre, tensiomètre et même un impédancemètre, comme une balance connectée ! La Galaxy Watch 4 Classic fonctionne de la même manière en envoyant un signal électrique à travers votre corps qui va déterminer votre masse musculaire, votre masse graisseuse, la densité de vos os ou encore votre taux de masse hydrique.

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic fonctionne avec une puce Exynos W920 assistée de 1,5 Go de RAM et est dotée de 16 Go de stockage. L’une des nouveautés de cette montre connectée fut l’intégration de Wear OS 3 qui donne accès à un grand nombre d’applications du Play Store comme Google Maps, Outlook et Shazam. Et alors que certaines smartwatches de la concurrence ne permettent pas de répondre aux messages, celle-ci en est capable et ce de plusieurs façons : de manière classique, avec des emojis, un dessin ou même une réponse vocale grâce au micro de la montre.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Afin de comparer la Samsung Galaxy Watch 4 Classic avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées du moment.

