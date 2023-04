Déjà abordable, le répéteur Wi-Fi de Xiaomi atteint un prix ridiculement bas sur Amazon

Si vous habitez une grande surface que votre réseau Wi-Fi ne peut totalement couvrir votre maison ou, si pour une raison ou pour une autre, vous avez des pièces qui sont littéralement des zones blanches, un répéteur Wi-Fi est sans doute ce qu'il vous faut. Et, il se trouve qu'en ce moment, le modèle le moins cher du marché signé Xiaomi est à moitié prix sur Amazon, à seulement 9,12 euros.

Cela ressemble à un routeur Wi-Fi, mais ce n’en est pas un. Physiquement, un routeur et un répéteur se ressemblent comme deux gouttes d’eau, mais la différence fondamentale réside dans leur utilisation. Un routeur émet son propre signal Wi-Fi tandis qu’un répéteur se contente d’en répliquer un déjà existant afin d’étendre sa couverture. C’est ce que fait le Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro et en ce moment, ce répéteur profite d’une ristourne de plus de 50 %.

Le Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro en bref

Compact et simple à installer

Une vitesse de transmission jusqu’à 300 Mb/s

Prend en charge jusqu’à 16 appareils en simultané

Au lieu de 19,99 euros habituellement, le Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro est maintenant disponible en promotion à 9,12 euros chez Amazon. C’est le prix le plus bas jamais aperçu pour ce produit vraiment pas cher !

Un répéteur simple et rapide d’installation

Le Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro prend la forme d’un boîtier compact garni de deux antennes, même si sa couleur noire le rend voyant sur un mur clair, il saura vite se faire oublier. L’installation est simple comme bonjour, il suffit de le brancher à une prise murale, entre votre routeur ou votre box et l’endroit que vous souhaitez connecter au reste du foyer. Notez bien toutefois qu’un répéteur est moins performant qu’un routeur et qu’il est donc plus sensible à certains obstacles comme les murs épais.

Vous devrez ensuite installer l’application Mi Home sur votre smartphone lorsque le témoin orange du répéteur se soit allumé. Suivez les étapes d’installation sur l’application et une fois ceci fait, le témoin passera du orange au bleu, signalant que votre répéteur est désormais appairé au réseau et que celui-ci est étendu. Si vous n’êtes pas sûr de votre emplacement, l’application Mi Home peut vous aider à déterminer l’endroit optimal où brancher le répéteur, et lorsque vous débranchez et rebranchez ce dernier, il se configure automatiquement au réseau enregistré.

Un rapport performances/prix imbattable

Autant dire qu’un répéteur Wi-Fi coûtant une vingtaine d’euros, on en attend pas grand-chose. Pourtant, le Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender offre des performances correctes avec une vitesse de transmission pouvant atteindre les 300 Mb/s et utilise la norme Wi-Fi 4. Si votre réseau a une vitesse de téléchargement de plusieurs Gb/s et utilise la norme Wi-Fi 6, le répéteur ne saura répliquer toute sa puissance. Le Range Extender Pro reste destiné à une utilisation sommaire.

Enfin, ce répéteur Wi-Fi est capable de prendre en charge jusqu’à 16 appareils en simultané d’après le constructeur chinois, mais sachant qu’il ne fonctionne que sur une bande fréquence de 2,4 GHz, il faudrait revoir ce chiffre à la baisse. Quand bien même le Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro est loin d’être aussi performant que ses concurrents, il sera suffisant pour naviguer sur Internet, regarder Netflix sur votre smartphone ou intégrer au réseau une ampoule connectée trop éloignée.

Afin de comparer le Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures solutions pour améliorer sa connexion internet.

