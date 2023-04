Ninebot : sa nouvelle trottinette électrique est déjà moins chère chez Boulanger

Si vous êtes à la recherche d’une trottinette électrique, la nouvelle référence de Ninebot Segway a de sérieux atouts pour vous convaincre. Et, en ce moment, la F2 peut vous revenir à 474 euros contre 549 euros au départ.

La série F2 de Ninebot compte trois nouvelles références : la F2, F2 Plus et F2 Pro. La première est certes moins puissante que les deux autres modèles, mais elle propose tout de même une belle fiche technique. Elle intègre d’ailleurs une nouvelle fonctionnalité, et offre aussi une meilleure stabilité, une bonne puissance et une autonomie confortable. La F2 semble être un bon allié au quotidien, et pour couronner le tout, la voilà déjà en promotion avec 75 euros de moins qu’à sa sortie.

Les points forts de la Ninebot Segway KickScooter F2 E

Une conception soignée et robuste

Un moteur puissant de 400 W et gravi des pentes à 18 %

Une autonomie confortable de 40 km

Petit Plus : compatible avec Find My d’Apple

Initialement à 549 euros, la trottinette Ninebot Segway KickScooter F2 E est actuellement en promotion à 499 euros chez Boulanger, mais si vous sélectionnez le retrait en magasin, 5 % de réduction s’applique dans le panier pour un prix final de 474,05 euros.

Une conduite confortable, stable et sécurisante

La KickScooter F2 présente des finitions bien travaillées, avec des matériaux d’excellente qualité. Sur cette série F2, Ninebot y apporte quelques changements notables : le guidon est plus large et offre au passage une meilleure stabilité lors de vos trajets. Ce changement a permis d’y intégrer des clignotants pour améliorer la sécurité. Concernant les pneus, ils sont de type tubeless, c’est-à-dire sans chambre à air, conçu pour éviter les crevaisons. Ces pneus de 10 pouces offrent un très bon amorti et devraient permettre à la trottinette, de se déplacer sur des surfaces plus rugueuses sans que les vibrations soient insupportables, et ainsi obtenir une conduite plus douce.

La robustesse et la sécurité sont donc aux rendez-vous, ainsi que le confort également. Son plateau est assez large et confortable, mais avec ses 17,2 kilos, elle peut faire son poids. Son système de pliage rapide facilite les choses, et devient plus compact pour pouvoir emmener votre trottinette dans les transports publics, ou bien ranger dans votre voiture. Et grâce à la certification IPX5, vous allez pouvoir l’utiliser sans crainte lorsqu’il pleut, car elle résiste aux éclaboussures, mais attention de ne pas foncer dans les flaques d’eau.

Puissante, endurante et connectée

La F2 a de la puissance à revendre : la marque propose une puissance maximale de 800 W et une puissance nominale de 400 W. Des performances boostées, même face à la récente Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, qui vont permettre d’atteindre plus rapidement la vitesse réglementaire de 25 km/h. Elle va être aussi à l’aise pour gravir les côtes à hauteur de 18 %. Avec 3 modes de conduite (éco, standard et sport) on trouve aussi un mode marche pour marcher à côté de votre trottinette. Vous pouvez bien sûr changer de mode directement via l’écran LCD présent sur le guidon, même en pleine course. Vous pourrez d’ailleurs y consulter la vitesse, les modes de conduite ainsi que l’état de la batterie.

En parlant de batterie, la référence est capable de monter jusqu’à 40 km, grâce à sa batterie de 367 Wh. Évidemment, cette autonomie est amenée à varier, car cela dépendra de votre utilisation : si vous roulez à la vitesse maximale tout en roulant sur des côtes, la trottinette ne risque pas de tenir aussi longtemps. Comptez donc plutôt entre 25 et 35 km d’autonomie, ce qui est suffisant pour rouler en ville sans recharger la trottinette en permanence. À ce propos, elle met 6 h 30 à faire le plein. Enfin, pour une meilleure visibilité la nuit tombée, la trottinette dispose d’une lumière LED qui éclaira le chemin devant vous et vous rendra parfaitement visible aux autres usagers de la route, sans les aveugler.

