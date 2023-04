Rider 5000W : ce scooter électrique 125 cm3 est actuellement 300 € moins cher

Parmi les scooters électriques équivalent 125 cm3 qui valent le détour, on compte parmi eux le Rider 5000W, un modèle doté d'une bonne autonomie et capable de grimper jusqu'à 95 km/h. En ce moment, il est moins cher qu'en temps normal, puisqu'il est proposé à 4 699 euros au lieu de 4 999 euros sur Go2Roues, tout ça sans compter la prime écologique à laquelle vous pouvez avoir droit.

Facile à manier, dénué d’embrayage et de vitesses, et surtout bien plus écologique que les modèles thermiques, le scooter électrique est une solution idéale pour circuler en ville de façon confortable. Aujourd’hui, les références sont nombreuses sur le marché, mais certaines parviennent tout de même à se démarquer de la concurrence par leur fiche technique. Le Rider 5000W fait partie de ces modèles qui valent le détour, notamment pour son freinage efficace, sa capacité à monter jusqu’à 95 km/h ou encore sa bonne autonomie. En ce moment, ce scooter électrique devient encore plus intéressant grâce à la promotion de 300 euros appliquée à son prix de base.

Les points forts du Rider 5000W

Un scooter électrique équivalent 125 cm3

Capable de monter jusqu’à 95 km/h

Une bonne autonomie

Initialement affiché à 4 999 euros, le scooter électrique Rider 5000W (125 cc) est désormais proposé à 4 699 euros sur Go2Roues. N’oubliez pas, vous pouvez encore plus faire baisser le prix de ce scooter avec la prime écologique. Certaines régions ou départements apportent également un petit coup de pouce avec des aides cumulatives : n’hésitez pas à vous informer dessus.

Un design rétro agréable

Pour son Rider 5000W, la marque n’a pas hésité à s’inspirer du style rétro italien Vespa, qui a déjà séduit de nombreux utilisateurs en France. Si certaines des autres versions sont plus colorées, le modèle qui nous intéresse ici adopte un coloris noir mat très sobre. Sous la selle, vous pourrez par ailleurs trouver un coffre dans lequel vous pourrez placer un petit sac. En revanche, vous n’aurez pas la place pour y ranger votre casque. Sachez aussi que dans la boîte à gants de ce scooter, vous pourrez trouver un port USB, très pratique pour recharger votre smartphone en chemin.

Concernant son gabarit, le Rider 5000W pèse 98 kg, ce qui le place parmi les scooters les plus légers, surtout par rapport aux scooters thermiques classiques 125 cc. Il sera donc facile à manier, ce qui s’avère bien pratique en ville, surtout si la circulation est plus dense.

Un modèle silencieux et une belle puissance

En tant que scooter électrique, le Rider 5000W propose un fonctionnement très silencieux. Mais, cette qualité peut aussi avoir ses désavantages : il faudra en effet redoubler de vigilance puisque les autres automobilistes ou utilisateurs de deux-roues pourraient ne pas vous entendre arriver. Concernant la conduite en elle-même, la vitesse maximale du Rider 5000W s’élève à 95 km/h, de quoi circuler efficacement sur les départementales ou sur les périphériques. Le freinage à disque couplé, ou « CBS », permettra quant à lui de réduire les distances de freinage et de simplifier la conduite, ce qui est plutôt rassurant pour sa sécurité.

Enfin, concernant son autonomie, la marque promet 100 km. Si l’on circule à grande vitesse, donc jusqu’à 95 km/h en continu, on aura droit à 50 km d’autonomie. En zone 30 ou avec une vitesse modérée, l’autonomie augmentera à 80 km. Concernant la recharge, le chargeur rapide de 10A permettra à la batterie d’être remplie à 100 % en 5 heures environ. Attention, la batterie n’est pas légère puisqu’elle pèse tout de même 18 kg, mais heureusement, le scooter est équipé d’un port de charge externe, qui permet de recharger l’appareil sans avoir besoin de sortir la grosse batterie de son habitacle.

Pour avoir davantage d’informations, vous pourrez lire notre test complet de la version 3 000 W du scooter électrique Rider.

SI vous souhaitez découvrir de nouvelles références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs scooters électriques du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.