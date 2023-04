Le rapport performances/prix du Mac Mini M2 est imbattable avec cette offre

Le PC fixe d’Apple, le Mac Mini 2023, se dote lui aussi de la puce M2 pour assurer des performances de haute volée dans un format compact et pour un prix accessible. D'autant plus aujourd'hui avec cette offre chez Ubaldi, qui fait passer son prix à 663 euros au lieu de 699 euros.

Généralement, les produits signés Apple demandent un budget assez important. Pourtant, la firme californienne arrive à prouver le contraire en introduisant son nouveau Mac Mini 2023. Ce PC fixe intègre la puce M2, qui a déjà fait ses preuves sur le MacBook Air 2022. Il sera un très bon compagnon de travail et vous accompagnera durant plusieurs années. Avec un tarif de départ assez intéressant, aujourd’hui le Mac Mini 2023 de 5 % de remise pour améliorer encore plus son rapport performances-prix déjà très bon.

En quoi le Mac Mini M2 2023 est-il intéressant ?

C’est un PC fixe très compact avec de belles finitions

Équipé de la puissante puce M2

Une machine silencieuse avec MacOS prêt à l’emploi

Disponible à 699 euros dans sa version 8 + 256 Go, le Mac Mini 2023 d’Apple (avec puce M2) se trouve actuellement en promotion à 663 euros sur Ubaldi.

Un format ultra-compact

Comme son prédécesseur, le Mac Mini 2023 opte pour un châssis en aluminium, avec des finitions toujours exemplaires. Le PC fixe d’Apple plaît surtout pour format compact : ce petit carré de 19,7 cm x 19,7 cm pour 3,58 cm de hauteur et un poids de 1,18 kg, va trouver facilement sa place sur un bureau. C’est la solution clé en main parfaite pour monsieur et madame tout le monde.

Assez pauvre en connectique ces dernières années, ici le Mac Mini dispose d’une connectique fournie avec deux ports USB-A (jusqu’à 5 Gbit/s), un port HDMI, un port Ethernet RJ45 et un port jack 3,5 mm. On a également droit à deux ports Thunderbolt 4 USB-C. Seul regret, on ne retrouve pas de port en façade qui pourrait faciliter le transfert de données depuis un périphérique comme une clé USB ou un disque dur externe.

Une machine performante dans presque tous les domaines

Le Mac Mini 2023 s’équipe de la puissante puce M2 accompagnée ici de 8 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, l’ordinateur de bureau convient pour tous les usages courants. Que ce soit de la bureautique, de la navigation sur le web, de la retouche photo, de la programmation ou même du montage vidéo : la puce M2 est capable d’exécuter toutes ces tâches avec la plus grande des fluidités et le tout dans un silence quasi absolu.

Pour les joueurs et joueuses en revanche, il ne faudra pas compter sur cet appareil, car le catalogue de jeux proposé par Apple est limité. Pour jouer, il faudra vous tourner vers une alternative comme le cloud gaming pour en profiter vraiment sur ce Mac. Lors de notre test, nous avons pu tout de même lancer les jeux comme Stardew Valley, Final Fantasy XIV ou Inscryption sans problèmes. Le système d’Apple permet en plus de gérer facilement les manettes de jeux. Et, si vous avez une utilisation professionnelle poussée comme du montage vidéo sur des vidéos 8K ou de la création 3D, il faudra plutôt vous diriger vers la version intégrant la puce M2 Pro.

Si vous souhaitez plus d’informations sur le produit, nous vous invitons à lire notre test sur l’Apple Mac Mini M2 2023.

Si vous souhaitez plutôt vous tourner vers une machine portable, Apple propose un catalogue assez complet. Pour vous y retrouver, voici notre guide pour vous aider à choisir quel MacBook ou Mac choisir.

