Xiaomi Pad 5 : la meilleure tablette Android pas chère est encore plus abordable pendant les French Days

Si la Xiaomi Pad 5 fait partie des meilleures tablettes Android peu onéreuses, c'est grâce à sa fiche technique efficace et à son rapport qualité/prix vraiment intéressant. C'est à l'occasion des French Days que cette tablette devient encore plus recommandable puisqu'elle est proposée à 296 euros au lieu de 399 euros chez Aliexpress.

C’est avec sa Pad 5 que Xiaomi a souhaité se créer une vraie place sur le marché des tablettes Android, dominé par le mastodonte Samsung. Fidèle à son habitude, la marque chinoise a avant tout souhaité proposer une tablette au très bon rapport qualité/prix, qui pourrait même constituer une bonne alternative à l’iPad 9. Si son tarif de base était déjà peu élevé au vu de ses caractéristiques, la Pad 5 est actuellement plus de 100 euros moins chère pendant ces French Days.

Les points forts de la Xiaomi Pad 5

Un écran WQHD+ de 11 pouces + 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 860

Une bonne autonomie

Initialement affichée à 399 euros, la tablette Xiaomi Pad 5 (6 + 128 Go) est désormais vendue à 296 euros chez Aliexpress grâce au code promo AEFD24.

Un bel écran fluide

Pour sa Xiaomi Pad 5, la marque chinoise a opté pour la simplicité au niveau du design. Ici, pas de fioritures, mais des lignes sobres, des bordures un peu larges (qui accueillent l’appareil photo frontal, donc pas de poinçon nécessaire, ce qui est un bon point) et un dos en aluminium résistant. Ses bords arrondis et sa finesse (6,9 mm d’épaisseur seulement) laissent même penser que la marque s’est inspirée d’Apple.

Mais là où la Pad 5 marque réellement des points, c’est sur son bel écran LCD de 11 pouces, qui a le net avantage d’afficher une définition WQHD+ (2 560 x 1 600 pixels), avec un ratio 16:10. Ajoutons à cela une compatibilité avec le Dolby Vision pour des images encore plus détaillées et des couleurs plus réalistes. On regrettera peut-être un manque de contraste par rapport à une dalle OLED, mais à ce prix, c’est un sacrifice que l’on peut faire, d’autant plus que l’écran est de qualité. On a en plus droit à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui promet de son côté une excellente fluidité d’image. Une fonctionnalité que l’on retrouve d’ailleurs sur des tablettes premium, comme l’iPad Pro.

Une puissance vraiment agréable

Côté performances, la Xiaomi Pad 5 embarque une puce Snapdragon 860, épaulée par 6 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, vous n’aurez aucun problème de ralentissement, que ce soit pour du multitâche (avec l’affichage de deux applications en même temps, par exemple) ou encore pour faire tourner quelques jeux 3D gourmands avec des graphismes qui peuvent même être poussés à leur maximum. Lors de notre test, nous avons même noté que la Xiaomi Pad 5 était bien plus puissante que la Galaxy Tab S7 FE de Samsung, une référence bien plus chère. Côté logiciel, la Pad 5 s’appuie sur la solution maison de la marque, MIUI 12.5 basée sur Android 11. Pour la partie photo, on pourra compter sur un simple capteur principal de 13 mégapixels au dos, ainsi qu’un capteur de 8 mégapixels à l’avant, suffisant pour des appels occasionnels en visio.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, la Pad 5 est équipée d’une batterie de 8 720 mAh, ce qui promet une bonne endurance. Sa durée d’utilisation s’élève ainsi à une journée, voire deux ou trois en fonction des usages. La recharge, via USB-C, prendra toutefois un peu de temps : il faudra un peu plus de deux heures pour atteindre les 100 % de batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la tablette Xiaomi Pad 5.

