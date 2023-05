Ce puissant laptop avec un Ryzen 5-7520U est le super deal des French Days

Pour vous faire économiser des sous, Cdiscount propose en plus un code promo durant les French Days. De ce fait, ce laptop HP généreusement équipé de l'un des puissants processeurs d'AMD revient à 484 euros contre 599 euros de base.

Pour faire l’acquisition d’un PC portable avec une fiche technique solide, il n’est pas nécessaire de débourser des sommes démesurées. Pendant les French Days, ce modèle de chez HP en est la preuve : avec un Ryzen 5 et ses 16 Go de RAM, il assure de bonnes performances au quotidien et pour pas cher grâce à cette remise de 115 euros.

Les atouts du HP 15-fc0071nf

Un design soigné

Son Ryzen 5-7520U avec 16 Go de RAM

Un SSD NVMe de 512 Go

Le PC portable HP 15-fc0071nf est vendu initialement à 599 euros. Aujourd’hui, on le trouve en promotion et en appliquant le code 15DES149, il tombe à 484,99 euros sur le site Cdiscount.

Une conception réussie

HP est parvenu à rendre joli produit dont le design n’est pas déplaisant pour le prix. On a droit à de belles finitions avec un revêtement gris graphite. À la fois sobre et solide, le HP 15-fc0071nf peut être facilement transporté durant vos déplacements avec ses 19 mm et son poids de 1,6 kilo.

Son écran IPS de 15,6 pouces en définition Full HD est de bonne facture. Il est vrai qu’à côté de certains concurrents qui font le choix d’une dalle Oled, l’écran du laptop HP peine à se démarquer, mais il offre un bon confort au quotidien. Que ce soit pour le loisir ou travailler, il sera idéal pour consulter différents contenus multimédias.

À l’aise pour les tâches bureautiques

Au vu de son tarif actuel et sa fiche technique, ce PC portable est très recommandable aujourd’hui. Il embarque une puce AMD Ryzen 5-7520U (jusqu’à 4,3 GHz). Le tout est épaulé par 16 Go de mémoire vive. L’ensemble vous permettra d’effectuer vos tâches de bureautique, naviguer sur le web sans problème et lancer quelques applications gourmandes. De plus, avec son SSD de 512 Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, et apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement.

Enfin, avec une batterie de 41 Wh, le laptop HP 15-fc0071nf assure une autonomie de 6 à 8 heures selon votre utilisation. Ce n’est pas le plus endurant, mais grâce à sa charge rapide, vous pourrez récupérer 50 % de la batterie en 45 minutes. Côté connectique, cet ultrabook s’équipe d’un port USB Type-C, deux ports USB Type-A, un port HDMI 1.4, un slot microSD, ainsi qu’une prise casque/microphone.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

