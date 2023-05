Seulement 79 € pour ce pack sécurité avec caméra + sonnette connectée pendant les French Days

Si vous souhaitez sécuriser votre domicile avec des appareils connectés efficaces, mais sans payer le prix fort, vous pourrez miser sur ce pack. Il comprend une sonnette connectée Blink Video Doorbell et une caméra connectée Blink Outdoor pour un prix vraiment intéressant sur Amazon : 79 euros au lieu de 169 euros.

Pouvoir sécuriser l’extérieur de son domicile permet d’avoir l’esprit plus tranquille, que l’on soit présent chez soi ou absent. Il existe aujourd’hui une foule d’objets connectés qui offrent la possibilité d’être alerté au moindre mouvement suspect, à l’image des caméras connectées et des sonnettes connectées. Si vous attendiez une promotion intéressante pour sauter le pas, ces objets connectés n’étant pas à la portée de toutes les bourses, votre patience sera récompensée : actuellement, un pack comprenant une sonnette connectée Blink Video Doorbell ainsi qu’une caméra connectée Blink Outdoor bénéficie d’une réduction de 53 %.

Pourquoi ce pack Blink vaut-il le détour ?

La caméra et la sonnette filment en 1080p

La détection de mouvements est disponible

Des objets connectés faciles à installer

Initialement proposé à 169 euros, le pack Blink Video Doorbell + Blink Outdoor + Blink Sync Module 2 est désormais affiché à 79 euros chez Amazon. Sachez que le pack comprenant trois Blink Outdoor + une sonnette Blink Video Doorbell + un Blink Sync Module 2 est vendu à 169 euros au lieu de 319 euros.

Une caméra qui filme en 1080p

Dans ce pack, se trouve tout d’abord une petite caméra Blink Outdoor, qui a vocation à être installée à l’extérieur grâce à sa résistance aux intempéries, mais elle pourra tout aussi bien être posée à l’intérieur de votre domicile si besoin. Pour l’installer, rien de plus simple : vous devrez un compte sur l’application Blink Home Monitor, disponible sur iOS et Android, avant de brancher le Blink Sync Module fourni dans le pack à une prise électrique et le connecter au réseau Wi-Fi. Il faudra ensuite insérer les piles AA incluses, ce qui lui permettra de fonctionner, selon la marque, durant environ deux ans. Une fois prête, la Blink Outdoor pourra filmer des images en 1080p à 30 fps, ce que vous permettra de voir distinctement tout ce qui se passe en dehors de votre domicile. La vision nocturne infrarouge sera évidemment de la partie : vous pourrez alors visionner des images captées en 720p. Sachez aussi que vous pourrez sauvegarder les clips vidéos enregistrés dans le cloud via le Sync Module 2 de Blink.

Parmi les autres fonctionnalités permises par la Blink Outdoor, vous aurez aussi la possibilité d’entendre vos visiteurs et leur répondre grâce à ses micros intégrés et au système audio bidirectionnel, ou encore recevoir une notification sur votre smartphone dès qu’une présence humaine sera repérée autour de chez vous, grâce à la détection de mouvements. Vous pourrez aussi définir des « zones de détection », afin de garder un œil seulement sur un espace bien défini, sans recevoir des alertes constamment, par exemple dès que le facteur ou un livreur circule dans la rue.

Une sonnette qui surveille aussi

La sonnette connectée Blink Video Doorbell partage un grand nombre de caractéristiques avec la Blink Outdoor. D’abord, elle est résistante aux intempéries et autres projections d’eau, ce qui permet de l’installer dehors sans inquiétude. Ensuite, elle agira non seulement comme une sonnette classique, mais elle est également dotée d’une petite caméra capable de filmer en 1080p, y compris de nuit. Elle offre également un angle de vision de 135° à l’horizontale, ce qui vous permettra de visualiser un espace assez important. La détection de mouvements est aussi disponible : vous pourrez ainsi recevoir une notification sur votre smartphone dès que quelqu’un s’approche de votre domicile, et même quand cette personne sonne à votre porte. Grâce à l’audio bidirectionnel, vous pourrez également interagir avec ce visiteur.

Pour ce qui est de son installation, vous aurez le choix : soit la raccorder à vos fils de sonnette existants, soit l’équiper de deux piles AA pour qu’elle se transforme en sonnette sans-fil. Enfin, tout comme la Blink Video Doorbell, l’assistant Amazon Alexa sera de la partie pour toutes vos requêtes vocales.

Quelles sont les meilleures caméras de surveillance connectées en 2023 ?

