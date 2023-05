Les AirPods Pro de deuxième génération d’Apple sont revenus à leur meilleur prix à ce jour

Les produits d'Apple se retrouvent rarement en promotion, alors il faut bien des événements promotionnels comme les French Days pour que cela arrive. À cette occasion, les écouteurs sans fil les plus célèbres de la marque à la pomme sont en promotion. Nous faisons ici référence aux Apple AirPods 2 mais surtout à leur version haut de gamme, les AirPods Pro 2 dont le prix passe de 299 euros à 261 euros chez Amazon.

Sortis à peu près au même moment que l’iPhone 14, les Apple AirPods Pro 2 auraient mérité plus de lumière, on parle, après tout, des meilleurs true wireless produits par la firme de Cupertino. Durant les French Days, les AirPods Pro 2 profitent d’une réduction de 13 % chez Amazon. Si votre budget est plus serré, vous pouvez opter pour ce modèle plus accessible : les AirPods 2 qui ont droit à une réduction de 21 % chez Amazon et Boulanger.

Pourquoi s’offrir les Apple AirPods Pro 2 ?

Des performances sonores de haute volée

Des true wireless compatibles avec le Dolby Atmos

La réduction de bruit performante

Au lieu de 299 euros habituellement, les Apple AirPods Pro 2 sont maintenant disponibles en promotion à 261 euros chez Amazon. De plus, les Apple AirPods 2 sont également en promotion à 125 euros au lieu de 159 euros chez Amazon et Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Apple AirPods Pro 2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple AirPods Pro 2 au meilleur prix ?

On reprend le même design

À première vue, rien ne saurait différencier une génération d’AirPods Pro d’une autre. Pour cette deuxième itération, on retrouve ce format intra-auriculaire avec une tige tactile sensible à la pression de vos doigts et un fin grillage derrière lequel se cachent les microphones. Même le boîtier n’a pas bougé, on a toujours ce galet blanc rectangulaire compatible avec la recharge Qi sans fil. Outre un design reconnaissable entre mille, nous avons également une certification IPX4 qui garantit la résistance de ces écouteurs face à la poussière et à la pluie.

Apple annonce une autonomie de six heures par écouteurs et une durée de 30 heures en comptant la batterie du boîtier de recharge. Cette donnée peut cependant être surévaluée et dépendra de votre utilisation. Le volume, la réduction de bruit active et l’audio spatial sont des facteurs à prendre en compte. En plus de la charge Qi, le boîtier peut accueillir un connecteur Lightning ou MagSafe et met environ deux heures à refaire le plein. Les écouteurs se rechargent aussi en deux heures dans le boîtier.

Des performances sonores de premier plan

Les premiers AirPods Pro délivraient une prestation correcte, mais sans plus, la firme de Cupertino a pris cette remarque en compte et offre avec ses Airpods Pro 2 des performances de premier plan. Pour une écoute stéréo conventionnelle ou un audio spatial, on touche du doigt la perfection. De l’extrême-grave à l’extrême-aigu, le son est merveilleusement équilibré. Pour ce qui est de l’audio spatial rendu possible grâce à la nouvelle puce H2, vous trouverez les impressions de notre testeur plus en détail mais pour résumer, on a un rendu de haute volée capable de vous faire redécouvrir vos titres préférés. Cela fonctionne aussi bien avec une série en streaming.

La dernière grande qualité de ces AirPods Pro 2 est la réduction de bruit active qui s’avère être deux fois plus performante que celle de la génération précédente. Vous êtes isolé dans une bulle de silence mais ce n’est pas parfait, certains bruits relativement forts restent audibles. Enfin, vous disposez d’un mode transparence qui filtre parfaitement les sons grâce aux micros extérieurs, entre ceux d’une conversation qui restent audibles et ceux désagréables qui sont immédiatement assourdis.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Apple AirPods Pro 2.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).