Si vous avez un iPhone, ce chargeur à moins de 10 € vous fera faire des économies pendant les French Days

Pour des raisons environnementales, les smartphones ne sont plus vendus avec un bloc chargeur chez les principaux constructeurs. Or, si vous avez absolument besoin d'un nouveau chargeur, l'investissement peut s'élever à quelques dizaines d'euros selon la marque et la puissance. Vous pouvez aussi vous tourner vers des constructeurs tiers tout aussi qualitatifs comme Belkin qui brade son chargeur de 20 W de 24,99 euros à seulement 9,99 euros pour cette fin de French Days.

Belkin est un fabricant américain de matériel informatique et d’accessoires pour appareils mobiles en tous genres comme des écouteurs sans fil, des protections d’écran et des stations de recharge. Plusieurs de ses produits sont conçus pour les iPhone tels que ce chargeur USB-C de 20 W actuellement en promotion en cette fin de French Days. En effet, il affiche une réduction de 60 % pour voir son prix passer sous la barre des 10 euros.

Le chargeur USB-C Belkin de 20 W en bref

Un chargeur avec une puissance de 20 W

Un design compact

Avec interface USB-C

Au lieu de 24,99 euros habituellement, le chargeur USB-C Belkin de 20 W est maintenant disponible en promotion à 9,99 euros chez Amazon.

Un chargeur fin capable de se brancher partout

La première particularité de ce chargeur est son design, il est plus fin que les blocs chargeurs traditionnels, donc en plus de pouvoir être rangé facilement, il peut se brancher dans des endroits peu accessibles comme derrière un meuble.

En plus d’être fin, ce chargeur est robuste et intègre une protection contre les surcharges, les surtensions et un contrôleur de température pour garantir une sécurité d’utilisation optimale. Même si la puissance de recharge de votre smartphone n’atteint pas les 20 W, vous pouvez toujours opter pour ce chargeur.

Polyvalent et performant

À l’instar des autres chargeurs USB-C, celui-ci utilise la technologie USB-Power Delivery capable de recharger la moitié de la batterie de vos appareils compatibles en moins de 30 minutes. Cela s’adresse aux smartphones mais aussi aux tablettes qui ne soient pas des modèles trop anciens.

Le chargeur n’est fourni avec aucun câble mais il a d’abord été conçu pour recharger des iPhone (l’iPhone 8 et les versions ultérieures) puisqu’il est compatible avec leur technologie Charge rapide. Cette dernière permet elle aussi de recharger 50 % de votre batterie en moins de 30 minutes avec un câble Lightning. Mais, vous vous pouvez également utiliser le chargeur Belkin pour un Samsung Galaxy, un Google Pixel, un Huawei Mate ou encore un Sony Xperia. Vous pouvez retrouver la liste des appareils compatibles ici.

