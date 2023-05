Xiaomi Poco X5 Pro : le prix chute de plus de 100 € pendant les French Days

Le Xiaomi Poco X5 Pro a été conçu pour plaire au plus grand nombre, tant au niveau de son design que de ses performances, et même de ses capacités gaming. En ce dernier jour des French Days, vous pourrez l'acquérir à moins de 300 euros sur Cdiscount.

Avec sa gamme Poco, Xiaomi parvient à proposer des smartphones de milieu de gamme le plus souvent taillés pour le gaming. Avec son Poco X5 Pro, la marque chinoise a souhaité proposer un modèle élégant et vraiment performant, pour un prix toujours contenu. Malgré quelques compromis sur la fiche technique, le Poco X5 Pro est un bon smartphone susceptible de plaire à un large public. D’autant plus qu’il n’est plus aussi cher qu’à sa sortie en ce dernier jour des French Days : on peut ainsi le trouver avec une réduction de 90 euros.

Le Xiaomi Poco X5 Pro en quelques mots

Un design élégant

Une dalle AMOLED de 6,67 pouces rafraîchie à 120 Hz

Une puce performante Snapdragon 778G

Initialement proposé à 399 euros, le Xiaomi Poco X5 Pro (256 Go) est désormais proposé à 309 euros chez Cdiscount. Les membres CDAV ont même droit à une réduction supplémentaire grâce au code promo 25D299CD : le Poco X5 Pro passera alors à 284 euros.

Si vous souhaitez opter pour la version classique de ce smartphone, à savoir le Xiaomi Poco X5, vous pourrez l’obtenir dans sa version 128 Go pour 196 euros au lieu de 299 euros sur AliExpress en récupérant le coupon vendeur de 100 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Poco X5 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



Un smartphone au design élégant

Si le Poco X5 Pro ne propose pas vraiment de lignes originales, le design de ce smartphone n’est clairement pas dénué d’intérêt. Ce modèle se présente sous la forme d’un bloc légèrement rectangulaire arrondi au niveau des angles. Sa dalle de 6,67 pouces, encadrée de bordures fines, est par ailleurs recouverte d’un verre Gorilla Glass 5, réputé pour sa solidité. On trouvera également un simple poinçon sur le haut de l’écran, qui parvient ainsi à se faire discret. Le dos est quant à lui en plastique et offre un toucher soyeux. On a donc là un smartphone élégant et épuré, ce qui lui permet déjà de se démarquer des smartphones concurrents à moins de 400 euros.

S’agissant de l’écran, celui-ci intègre une dalle AMOLED (ou pOLED, pour plastique OLED), au ratio 20:9, qui nous propose en plus une belle finesse d’affichage avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz complète le tout, une qualité plutôt rare sur un smartphone à ce prix. On aura ainsi droit à une excellente fluidité au quotidien. La luminosité mesurée à 761 cd/m² au cours de notre test autorise également un bon affichage.

Un modèle compétent pour le jeu

Dans les entrailles du Poco X5 Pro, on pourra retrouver une puce Snapdragon 778G compatible avec la 5G, épaulée par 8 Go de RAM LPDDR4X et et un GPU Adreno 642L. Le tout est complété par 256 Go de stockage. Cette fiche technique bien optimisée est capable d’offrir de très bons résultats, et Android ainsi que les majorité des applications pourront être exécutés sans ralentissement. Le Poco X5 Pro tient également très bien la route côté gaming. Lors de notre test, nous avons ainsi pu lancer Fortnite en poussant toutes les options graphiques au maximum, en obtenant un jeu stable à 30 fps, avec quelques baisses à 28/29 fps, mais rarement plus. S’il n’est pas le smartphone le plus puissant en gaming, il promet tout de même de très bonnes performances pour ce prix.

En ce qui concerne sa partie photo, le Poco X5 pro intègre un capteur principal grand-angle de 108 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels ainsi qu’un capteur macro de 2 mégapixels. Les photos grand-angle capturées en plein jour sont très honorables, avec une colorimétrie assez naturelle, quoiqu’un peu plus pâle qu’elle ne devrait l’être. Le mode 108 mpx est de son côté vraiment séduisant. Pour le reste, les clichés sous une faible luminosité seront un peu décevants. Enfin, côté autonomie, une batterie de 5 000 mAh permettra au Poco de tenir une journée et demie avec un usage modéré. Une recharge rapide de 67 W sera de la partie pour faire le plein en moins d’une heure.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Poco X5 Pro 5G.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

