Pour les French Days, ce smartphone signé Xiaomi coûte moins de 60 € seulement

Pour un premier smartphone pour votre ado ou un téléphone pour le travail seulement, il vaut mieux ne pas trop dépenser et regarder du côté des appareils qui vous permettront de faire le minimum syndical. Le Xiaomi Redmi A1 est de ceux-là, même s'il ne brille pas par ses performances, il a tout de même des qualités à faire valoir. En cette fin de French Days, vous pouvez mettre la main dessus pour 58 euros seulement chez AliExpress au lieu de 119,90 euros.

Sur le terrain des smartphones conçus pour assurer le service minimum, deux constructeurs de confiance se démarquent : Xiaomi et Motorola. Ces smartphones sont dotés d’un écran bas de gamme et vous permettent de passer des appels, naviguer sur Internet et au mieux lancer quelques jeux pour passer le temps. Les French Days se terminent ce soir alors ne tardez pas à mettre la main sur le Xiaomi Redmi A1 qui est en ce moment à moitié prix sur AliExpress grâce à une réduction, un coupon vendeur de 31 euros et au code promo REDMIA1.

Le Xiaomi Redmi A1 en quelques points

Un écran de 6,52 pouces en définition HD+

Un processeur MediaTek Helio A22

Une autonomie supérieure à une journée

Un appareil photo correct

Au lieu de 119,90 euros habituellement, le Xiaomi Redmi A1 est maintenant disponible en promotion à 58 euros chez AliExpress grâce à une réduction et à un coupon vendeur de 31 euros et le code promo REDMIA1.

Il a tout ce qu’on attend d’un smartphone à moins de 100 €

Il a beau être pas cher, le Xiaomi Redmi A1 sait soigner son apparence avec son dos texturé qui ne retient pas les empreintes de doigt et lui donne un bel aspect. Quant à l’écran, cela correspond à ce qu’on attend d’un smartphone à moins de 100 euros, nous avons ici un écran en définition HD+ (1600 x 720 pixels) en format 20:9. Malgré un rapport de contraste faible, cela reste convenable pour regarder des vidéos ou naviguer sur Internet.

Le module photo au dos du Redmi A1 se compose de deux capteurs : un objectif de 8 Mpx et un autre de 0,3 Mpx qui ne va pas manquer de vous rappeler la qualité des photos de vos vieux Nokia. L’avant dispose d’un objectif frontal de 5 Mpx. En plein jour, la qualité des photos reste correcte, d’autant plus que le mode HDR confère un rendu plus dynamique en étendant la plage de luminosité. Le Redmi A1 tourne avec Android 12 qui bénéficiera de mises à jour sécurité pour quelques années encore.

Des performances à la ramasse mais…

Le Xiaomi Redmi A1 tourne avec un processeur MediaTek Helio A22 doté de quatre cœurs et cadencé jusqu’à 2 GHz. Il est associé à 2 Go de RAM pouvant être étendu jusqu’à 4 Go. Autant dire que vous ne ferez pas de folies avec, ses performances sont à la traîne et vous permettront seulement de faire le minimum syndical comme naviguer sur le web, les réseaux sociaux, prendre des photos et passer des appels. Ce smartphone dispose d’un espace de stockage de 32 Go extensible jusqu’à 1 To ainsi qu’une double entrée SIM.

L’autonomie est ici un bon point, comme pour quasiment tous les smartphones d’entrée et du milieu de gamme. La batterie de 5000 mAh est capable de tenir plus d’une journée en usage modéré, et il le sera forcément étant donné le peu dont ce smartphone est capable. Le Redmi A1 est compatible avec la recharge rapide de 10 W capable de recharger la moitié de la batterie en quelques minutes seulement.

