C’est chez Amazon que l’excellent Samsung Galaxy A54 est au meilleur prix aujourd’hui

Les Galaxy S de Samsung sont fortement appréciés, mais le constructeur arrive à séduire un plus large public avec sa gamme A. Les récents modèles, ne sont autres que les Galaxy A34 et A54. Ce dernier se présente déjà comme la référence du milieu de gamme, et pour cause, la firme sud-coréenne apporte des nouveautés subtiles qui le font sortir du lot et corrige au passage les quelques défauts de son prédécesseur. Noté 9/10 par nos soins, le Galaxy A54 est un téléphone que l’on recommande chaudement, surtout maintenant qu’il coûte plus de 100 euros de moins.

Le Samsung Galaxy A54 propose…

Un écran digne d’un premium (Oled, 120 Hz, lumineux…)

Un SoC plus performant et un suivi logiciel exemplaire

Deux jours d’autonomie

Lancé à 499 euros, le Samsung Galaxy A54 dans sa version 8 + 128 Go est remisée à 444 euros sur le site d’Amazon, mais avec l’ODR de 50 euros valable jusqu’au 10 juin 2023, le téléphone revient à seulement 394 euros. De plus, le chargeur est offert !

Un pas de plus vers le segment premium

En concevant son Galaxy A54, Samsung a mis les petits plats dans les grands. Contrairement à son prédécesseur, il utilise des matériaux plus nobles, et se pare d’un dos en verre qui apporte une touche premium. D’ailleurs, l’arrière du milieu de gamme ressemble fortement aux Galaxy S23 et S23 Plus, avec des appareils photo parfaitement intégrés et fondus dans le dos du téléphone.

Les inspirations auprès du S23 ne s’arrêtent pas là, puisque le Galaxy A54 se rapproche de son format et passe d’une diagonale de 6,5 pouces à 6,4 pouces. Au niveau du confort de prise en main, il se trouve moins massif qu’auparavant et donne entière satisfaction avec une bonne préhension. Sa dalle est toujours un régal, Amoled, 120 Hz, elle n’a pas à rougir face à un smartphone premium. Il est très agréable à utiliser au quotidien et propose une luminosité plus accrue (1 000 nits, contre 800 sur le A53).

Une expérience équilibrée

Le modèle précédent était en deçà de ses concurrents au niveau des performances, et pour améliorer ce point, Samsung propose son Exynos 1380, couplée à 8 Go de RAM. Le SoC est un peu plus véloce que celui du A53 : il est possible de jouer en 60 FPS avec les réglages graphiques sur faible, sans ralentissement et sans chauffe intempestive. Autrement, pas de ralentissement à l’horizon, le Galaxy A54 est à l’aise pour les tâches basiques. Il devrait tenir un bon nombre d’années avec quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de mise à jour de sécurité. Et si la compatibilité 5G est bien de la partie, ce modèle peut aussi accueillir à présent une e-sim.

Pour le reste, le téléphone intègre un nouveau capteur 50 mégapixels, qui se montre efficace dans la plupart des situations. On a droit aussi à un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un macro de 5 mégapixels. Enfin, avec un accumulateur de 5 000 mAh, le Galaxy A54 peut tenir sans peine une journée et demi, tandis que les plus économes pourront aller chercher les deux jours. Seul bémol : le chargeur s’élève à 25 W. En partant de 4 %, le téléphone a mis 30 minutes pour atteindre 56 %. Comptez 1 h 30 pour faire le plein de la batterie.

Pour vous faire un avis plus complet, voici notre test sur le Samsung Galaxy A54.

Le constructeur sud-coréen propose de nombreuses références, premium, milieu ou entrée de gamme. Si vous hésitez quel Samsung Galaxy choisir, voici notre guide quel est le meilleur smartphone Samsung Galaxy à acheter en 2023.

