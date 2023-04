Samsung Galaxy A54 : notre recommandation pour un appareil durable et de qualité

Le dernier Samsung Galaxy A54 a fait son apparition et son test est sans appel. Le dernier smartphone Samsung a reçu la note de 9/10, démontrant de grosses qualités sur le plan du rapport qualité/prix. C'est pour cela que la rédaction de Frandroid vous le recommande.

Sur le plan des smartphones à l’excellent rapport qualité/prix, Samsung avec sa gamme des Galaxy A propose désormais des appareils de qualité, capables de tenir tête à la concurrence chinoise. Vous êtes à la recherche d’un smartphone à moins de 500 euros, mais avec de solides prestations ? Le Samsung Galaxy A54 vient succéder au A53, avec l’ambition de se poser en référence sur cette tranche de marché.

Lors du test de ce Samsung Galaxy A54, Titouan a été séduit par les énormes qualités du téléphone et lui attribué la note de 9/10. Pour moins de 500 euros, le Samsung Galaxy A54 fait ainsi partie des meilleurs smartphones de 2023. À tel point que nous avons placé ce téléphone dans plusieurs de nos guides :

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy A54 ?

Sur le secteur très concurrentiel des smartphones à moins de 500 euros, le Samsung Galaxy A54 apparaît comme étant la référence de 2023. Nous allons vous détailler quelles sont les principales raisons qui pourraient vous motiver à l’achat.

Pour sa durabilité

C’est une nouveauté importante dans la gamme Galaxy A. Tous les produits qui en sont issus ont le droit à 4 années de mises à jour majeures Android. Comprenez, ce téléphone est capable de vous accompagner pendant un petit bout de temps sans broncher. À l’heure actuelle, c’est tout simplement le meilleur smartphone Android en termes de durabilité. Ajoutez à cela 5 années de mises à jour de sécurité et vous avez droit à ce qui se fait de mieux. Avec un One UI à la baguette, vous avez aussi un appareil agréable à utiliser au quotidien.

Pour son splendide écran

L’un des points qui est mis en exergue par Titouan lors du test, ce sont les prestations du téléphone sur son écran. Déjà sur le papier, tout est alléchant. Une dalle Super AMOLED de 6,4 pouces capable d’afficher en Full HD + et surtout un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Au quotidien, le Samsung Galaxy A54 est très agréable à utiliser. Surtout, nos mesures ont permis de mesurer une excellente luminosité maximale de 1275 cd/m2. Attention tout de même à la fidélité des couleurs qui est un peu chancelante avec un delta E moyen de 4,53. En bref, c’est sans aucun de doute l’un des meilleurs écrans du marché pour moins de 500 euros.

Pour ses fonctionnalités équilibrées au quotidien

Le Samsung Galaxy A54 est aussi un régal à utiliser au quotidien. Cela passe d’abord par une jolie autonomie grâce à sa batterie de 5 000 mAh. En vous montrant prudents, il est possible d’encaisser deux journées complètes d’usage. En termes de puissance interne, l’Exynos 1380 manque certes un peu de vitamine, notamment pour les jeux 3D. Toutefois, avec 8 Go de RAM, le smartphone est tout à fait compétent pour faire tourner tout type d’applis, et vous ne subirez aucun ralentissement au quotidien. Même en photo, l’usage quotidien est bon grâce au capteur principal qui est très capable.

Samsung Galaxy A54 : les quelques points faibles à savoir

Si l’ensemble général est bon, il convient tout de même de mettre en lumière les quelques points faibles du Samsung Galaxy A54. Outre la relative faiblesse de la puissance interne, on peut regretter un appareil photo un peu fragile dans le détail. Les modes secondaires sont utiles, mais ne se révèlent pas extraordinaires : on pense au mode macro et nuit. Surtout, la recharge à 100 % se fait en une heure et 22 minutes avec un bloc secteur 25 W, un réel point faible sur le marché à l’heure actuelle.

Face à la concurrence, le Google Pixel 6a est bien plus performant si vous êtes à la recherche d’un bon smartphone photo. De son côté, le Nothing Phone (1) est un smartphone qui arbore un design original avec de vraies innovations.

Le Samsung Galaxy A54 est fait pour vous si :

Vous êtes à la recherche d’un smartphone capable de durer dans le temps

Vous désirez un très bel écran tactile

Vous avez plus besoin d’autonomie que de charge rapide

Vous avez besoin d’un smartphone solide et sobre



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy A54 au meilleur prix ?

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.