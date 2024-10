Nothing Phone (2a) : le prix de version 12+256 Go de cet excellent smartphone est en baisse pour le Prime Day d’Amazon

C’est avec son Phone (2a) que Nothing s’est récemment lancé sur le segment du milieu de gamme, concurrençant ainsi Xiaomi, Motorola et compagnie. Et il faut dire que ce smartphone est une belle réussite. S’il vous faisait de l’œil, sachez que pendant le Prime Day d’Amazon, sa version 256 Go est actuellement proposée à 359 euros au lieu de 399 euros.

Après avoir conçu des smartphones orientés haut de gamme, Nothing a voulu s’essayer au milieu de gamme en présentant cette année son Nothing Phone (2a), plus abordable que le Phone (2) qui l’a précédé. S’il est plus accessible que les autres références du constructeur, ce smartphone est tout de même plus que convaincant sur bien des points. Et pour ne pas que les amateurs de la marque soient dépaysés, on retrouve là encore le fameux Glyph au dos, toujours aussi plaisant. C’est à l’occasion du Prime Day d’Amazon que ce modèle noté 8/10 dans nos lignes devient encore plus intéressant grâce à une baisse de prix de 40 euros.

Les points forts du Nothing Phone (2a)

Un Glyph qui change encore la donne

De belles performances

Les widgets et options de Nothing OS 2.5

Auparavant proposé à 399 euros, le Nothing Phone (2a) (12 + 256 Go) est aujourd’hui affiché en promotion à 359 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Nothing Phone (2a). Le tableau s’actualise automatiquement.

Le Glyph, toujours au rendez-vous

Les smartphones Nothing adoptent tous un design unique sur le marché et ce modèle Phone (2a) ne fait pas exception. Comme ses prédécesseurs, ce dernier arbore un dos “transparent”, qui a fait la renommée de la marque, même si en réalité, il n’est pas vraiment transparent : la marque a simplement voulu donner l’impression que l’on voit les composants de l’appareil à travers une vitre, mais ici, il n’y a pas de verre, mais du plastique. C’est certes moins premium, mais l’illusion est bien faite. Au dos du Nothing Phone (2a), on retrouve par ailleurs le fameux Glyph, qui rend les smartphones Nothing assez incomparables. Concrètement, ce système de LED futuriste est capable de dessiner en rythme des motifs calqués sur les sons et notifications envoyées par le smartphone. Il a ici été réduit pour diminuer les coûts de fabrication, mais l’effet est toujours là.

Du côté de son écran, le Nothing Phone (2a) intègre une dalle Amoled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Nous ne sommes pas là en présence d’une dalle LTPO, ce qui empêche le taux de rafraîchissement d’osciller entre 1 et 120 Hz pour économiser, si besoin, de la batterie, mais heureusement, le taux peut descendre jusqu’à 30 Hz. La compatibilité HDR10+ est par ailleurs assurée et on peut aussi compter sur une luminosité maximale de 1 300 cd/m².

De nombreux widgets disponibles

Le Nothing Phone (2a) embarque Nothing OS 2.5, sous Android 14, et donne droit à trois années de mises à jour majeures et quatre ans de patchs de sécurité, ce qui est assez classique comme durée de suivi logiciel sur le segment des smartphones à moins de 400 euros. On s’attardera bien plus sur les nombreux widgets qu’offre cette interface : ils proposent notamment plusieurs vues et animations pour éviter d’avoir à ouvrir des applications. L’un des widgets permet par exemple d’ouvrir l’appareil photo avec les réglages que l’on souhaite (qualité, mode, capteur…). Les propriétaires d’écouteurs de la marque auront même à leur disposition un widget qui affiche leur batterie restante.

Côté performances, le Nothing Phone (2a) renferme un Dimensity 7200 Pro de MediaTek, épaulé ici par 12 Go de RAM. En jeu, c’est un vrai plaisir, et l’on peut enchaîner les parties avec une bonne qualité graphique. Sur la partie photo, le Phone (2a), qui comprend un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et un capteur selfie de 32 Mpx, s’en sort assez bien, mais le côté verdâtre de certains clichés pris par le capteur principal est assez désagréable. Enfin, côté autonomie, le Phone (2a) résiste bien à un usage actif avec plusieurs applications ouvertes dans la journée, mais n’est pas très bon en veille, puisqu’il perd beaucoup d’énergie au repos. Côté recharge, on peut compter sur une puissance de 45 W, ce qui est largement convenable.

Si vous souhaitez en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Nothing Phone (2a).

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2024 ?

Prime Day : pour ne rien rater des Jours Flash Prime d’Amazon

Afin de trouver toutes les meilleures offres en fonction d’une catégorie de produits, nous avons rédigé plusieurs sélections en ce sens :

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

N’oubliez pas qu’il faut être membre Amazon Prime pour profiter des offres, et ça tombe bien, les 30 premiers jours sont offerts.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.