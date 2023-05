Asus ROG Ally : la concurrente du Steam Deck est dès maintenant en précommande

Ce qui était au départ un poisson d'avril est devenu une réalité. Le ROG Ally est un PC gamer portable sous Windows auquel on a greffé un écran, et qui peut faire tourner tous les derniers jeux avec une bonne qualité graphique. Il est dès aujourd'hui disponible en précommande à 799 euros.

Si les PC gamer portable ressemblant à des consoles portables ne datent pas de la dernière pluie, c’est bien grâce au Steam Deck de Valve que le marché s’est ouvert au grand public. Un peu plus d’un an après son concurrent, Asus a suivi le pas avec sa ROG Ally, une machine plus légère et moderne, mais aussi, et surtout, plus performante. Tout semblerait que cela soit un pari réussi pour la marque taïwanaise, mais est-ce que le prix ne pourrait pas être un frein ?

Où précommander l’Asus ROG Ally ?

En effet, l’Asus ROG Ally est plus chère que le Steam Deck. L’une coûte 799 euros quand l’autre est à 679 euros, soit 120 euros de différence pour une capacité de stockage égale, à savoir 512 Go. Elle est disponible chez la Fnac, Darty, Boulanger et Cdiscount. Pour le lancement, la marque vous offre tout de même une paire d’écouteurs sans fil Asus Rog Cetra True.

Notez que la date de sortie officielle est fixée au 13 juin 2023.



Asus ROG Ally : mieux que le Steam Deck ?

Avec l’Asus ROG Ally, on a un design bien différent de la rivale de chez Valve. Si le PC gamer portable du taïwanais prend, lui aussi, l’allure d’une console portable, la sensation une fois en main n’est pas comparable. Déjà, Asus a fait le choix de ne pas mettre de pads tactiles des deux côtés de la machine, pour un gain de place évident. Cela la rend surtout davantage compacte et moins imposante. La disposition des boutons n’est pas la même, car la ROG Ally reprend tout simplement celle de la manette Xbox, avec des joysticks asymétriques, une croix directionnelle permettant les mouvements en diagonale, ainsi que 4 boutons : A, B, X, Y.

Quand on porte la ROG Ally, nos doigts viennent facilement épouser toutes les touches disponibles, que ce soit à l’avant et à l’arrière. Son poids plus léger de 61 grammes que le Steam Deck est ensuite un excellent atout pour les parties nocturnes dans le lit, ce qui fatiguera moins vos avant-bras levés pendant la session. On regrette cependant un plastique assez cheap, mais le constat est quasi similaire sur la console de Gabe Newell. Au dos, on remarque d’ailleurs une belle touche esthétique avec la LED RGB qui s’illumine, et qui plus est personnalisable.

Bon, le confort sera au goût de chacun, mais ce qui va surtout faire la différence avec le Steam Deck, c’est bel et bien la fiche technique. Eh oui, avec un prix plus élevé, l’Asus ROG Ally peut se permettre d’embarquer des technologies dernier cri comme un écran IPS LCD Full HD (1 920 x 1 080 pixels) proposant un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, sans oublier la compatibilité avec FreeSync. Le rendu est donc bien supérieur à ce que propose Valve, d’autant plus que les performances sont quasi doublées grâce à la puce AMD Z1 Extreme et le support de ses technologies Zen 4 et RDNA3. Bref, les jeux AAA tourneront dans de très bonnes conditions graphiques, surtout sur une dalle de 7 pouces.

Le seul point noir, comme c’est souvent le cas pour les consoles portables, c’est l’autonomie. Comptez un peu plus d’une heure de jeu avec des réglages au maximum (performances, luminosité, taux de rafraichissement, etc.). Ce chiffre gonfle si vous baissez vous-même certaines options de la machine ou du titre auquel vous jouez. Vous l’aurez compris, la consommation est très variable, d’autant plus avec Windows installé. L’OS de Microsoft n’est pas parfaitement adapté à cet usage, mais offre une grande liberté d’usage, pour installer des logiciels, mais aussi vos launchers préférés tels qu’Epic Games, Steam, GoG, GeForce Now et bien d’autres.

Afin de découvrir les autres solutions gaming qui existent actuellement sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures consoles de jeu vidéo en 2023.

