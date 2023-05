Amazon retire plus de 500 € à l’iPhone 14 Plus d’Apple, dans sa version 512 Go

L’iPhone 14 Plus est la version grand format du dernier smartphone d’Apple. Si ce modèle vous intéresse, la version 512 Go de ce smartphone premium de la Pomme devient plus abordable en passant de 1 559 euros à 1 014 euros grâce à Amazon.

L’iPhone 14 Plus vient remplacer le format Mini, et se trouve être tout son contraire. Pour celles et ceux qui aiment les téléphones au format poche, ce n’est pas avec celui-ci que vous serez combler. Apple a tenu à privilégier le grand format avec cet appareil, à l’effigie du modèle Pro Max. Pourtant, depuis sa sortie, l’iPhone 14 Plus déçoit par ses ventes assez faibles. Cet effet est sûrement dû à son tarif élevé situé à plus de 1 000 euros pour sa version 128 Go. Mais si vous êtes intéressé par ce modèle, vous serez ravis d’apprendre qu’il perd 545 euros de son prix pour le modèle 512 Go.

Les avantages de l’iPhone 14 Plus

Un grand écran confortable pour visionner du contenu

À l’aise sur toutes les tâches avec sa puce A15 Bionic

Capable de tenir deux jours sans broncher

Dans sa version 512 Go, l’iPhone 14 Plus se trouve à 1 559 euros, mais en ce moment Amazon le propose en promotion à 1 014,74 euros. Uniquement dans son coloris Red Product.

Un iPhone 14 en plus grand

En introduisant la quatorzième génération de ses iPhone, Apple met au placard son format mini avec son iPhone 14 Plus. Il reprend les caractéristiques du modèle classique, mais avec un écran plus grand. Une fois en main, on fait face à un grand écran de 6,7 pouces, contre 6,1 pouces sur l’iPhone 14. Difficilement manipulable pour les petites mains, il a l’avantage d’être incroyablement léger. Puis sur cette version de l’iPhone 14, l’expérience de jeu et de visionnage est beaucoup plus confortable avec cette grande dalle qui reste toujours limitée à 60 Hz.

Avec des dimensions plus grandes que l’iPhone 14, la version Plus accueille aussi un accumulateur plus grand pour une meilleure autonomie à la clé. Dans les faits, il s’est avéré être un véritable champion durant notre test. Il a pu atteindre sans problème les deux jours d’autonomie consécutifs. Et, si vous avez une utilisation intensive, vous devriez tenir sans souci la journée. En revanche, sa charge lente l’empêche d’avoir la note de 10/10 sur cette catégorie.

Une expérience utilisateur irréprochable

Sous le capot, l’iPhone 14 Plus, intègre la puce des iPhone 13 Pro de l’an passé : la A15 Bionic, avec un CPU de 6 cœurs et un GPU de 5 cœurs. Un léger gain de puissance par rapport au modèle précédent, mais sans grande évolution. Il sera capable de gérer tout type de tâche sans ralentissement. Puis, avec iOS 16 à la clé, vous profiterez d’une interface toujours fluide et simple à utiliser. Puis, il tiendra dans la durée avec son suivi logiciel d’une durée de 5 ans. Notez qu’il profite également compatible avec le réseau 5G.

Quant à la partie photo, l’iPhone 14 Plus possède deux capteurs de 12 mégapixels avec un objectif grand-angle et ultra grand-angle. L’ouverture est un peu plus large qu’auparavant pour capter plus de lumière, et donc plus de détails. La caméra selfie est elle aussi améliorée et intègre désormais un autofocus. Les clichés sont réussis, mais on regrettera l’absence d’un téléobjectif pour le prix.

Si vous souhaitez plus d’informations, voici notre test complet sur l’iPhone 14 Plus.

Pour comparer l’iPhone 14 Plus avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à acheter en 2023.

