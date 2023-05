Moustache Samedi 28.5 : ce vélo électrique est près de 1000 € moins cher en reconditionné qu’en neuf

Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose mais Moustache Bikes est le leader français du vélo à assistance électrique basé dans les Vosges depuis plus de dix ans. Son catalogue propose des vélos pour toutes les utilisations : les balades en villes, à la montagne et on trouve même des vélos pour enfants. Le Samedi 28.5 dont il est question ici saura vous séduire à condition de pouvoir y mettre les moyens, même avec cette promotion faisant passer son prix de 3599 euros à 2699 euros pour ce modèle reconditionné.

Le Moustache Samedi 28.5 est un VAE haut de gamme adapté pour les balades en ville avec son lot d’équipements lui assurant robustesse et confort, bref, c’est un vélo tout ce qu’il y a de plus fiable. Il faudra cependant mettre la main au porte-monnaie pour pouvoir enfourcher un vélo électrique de cette qualité et made in France, 3 599 euros exactement. Mais, aujourd’hui, vous pouvez obtenir un modèle reconditionné pour près de 1 000 euros moins cher qu’un neuf.

Qu’est-ce que le Moustache Samedi 28.5 ?

Un VAE stylé et confortable

Le moteur Bosch avec un couple de 65 Nm

Une autonomie remarquable

Au lieu de 3 599 euros habituellement, le Moustache Samedi 28.5 est maintenant disponible en promotion à 2 699 euros en reconditionné chez Upway avec notre code promo FRANDROID100. N’oubliez pas que vous pouvez également bénéficier des aides de l’État et de votre collectivité territoriale pour acheter un véhicule de ce type.

Le design emblématique de Moustache

Avec son guidon en forme de M et sa robustesse apparente, on reconnaît là la patte du constructeur français. Le Moustache Samedi 28.5 opte pour une couleur rouge vif bien voyante et vous avez la possibilité de choisir entre un cadre standard ou ouvert et plusieurs tailles, allant de la taille S (pour les personnes mesurant entre 150 cm et 170 cm) à la taille XL (entre 190 cm et 205 cm). Le problème avec ce VAE est qu’il est lourd, et même très lourd avec 26 kilos sur la balance, ce qu’il faut bien prendre en compte avant votre achat.

Pour ce qui est de la panoplie d’équipements, vous vous doutez bien qu’à ce prix-là, vous en aurez pour votre argent. Vous avez d’abord un phare Spanninga Axendo de 80 lux, ce qui est suffisant pour une conduite de nuit dans une ville où vous avez déjà l’éclairage public. Vient ensuite les garde-boues tubulaires en aluminium, un porte-bagages arrière en aluminium lui aussi et compatible avec les bagages MIK, une béquille réglable, et enfin, un bloque-roue AXA sur la roue arrière.

Un moteur puissant pour une conduite agréable

Le Moustache Samedi 28.5 est doté d’une fourche suspendue Suntour NEX-E25 avec un débattement de 63 mm ainsi qu’une selle suspendue Royal Shadow Ergonomic qui, bien que ferme, assure aussi un débattement confortable de 40 mm. Mais le plus intéressant réside dans le moteur Bosch et son couple de 65 Nm, d’une part le capteur de couple offre de bonnes performances et un pédalage naturel, d’autre part, on pouvait attendre mieux pour ce prix-là. De plus, le passage des vitesses se fait plutôt brutalement.

Pour ce qui est des freins à disque hydrauliques Shimano MT200, ils sont très bien calibrés à l’avant comme à l’arrière. Concluons sur l’autonomique sur laquelle Moustache marque également un bon point. Lors de notre test, nous avons compté une endurance de 60 km en alternant entre les modes Turbo et Sport, ce qui est tout à fait honorable pour un VAE de ville. La batterie de 500 Wh, amovible au passage, est capable de refaire le plein en 4h30, soit le temps d’une après-midi de travail.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Moustache Samedi 28.5.

