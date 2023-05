GeForce RTX 4060 Ti : la nouvelle carte graphique accessible de Nvidia est disponible

Nvidia vient compléter sa série 4000 de carte graphique et sort la RTX 4060 Ti. Disponible à l’achat ce mercredi 24 mai 2023, voici une sélection des commerçants proposant ce modèle dans différentes configurations.

Avec une addition plutôt salée, la série 4000 des cartes graphiques Nvidia n’a pas été très bien accueilli par les utilisateurs et utilisatrices. Après la RTX 4070 à 659 euros, Nvidia introduit sa nouvelle GeForce RTX 4060 Ti avec un prix encore plus attractif : 439 euros. Pour arriver à ce prix, il a fallu faire quelques concessions, mais elle arrivera très bien à séduire les joueurs et joueuses souhaitant renouveler leur carte graphique GTX 1000 ou RTX 2000.

Où acheter la GeForce RTX 4060 Ti ?

Lancé le 24 mai 2023, la GeForce RTX 4060 Ti avec 8 Go est disponible à 439 euros. Bien évidemment, disponible sur le site Nvidia en édition Founder, on la trouve aussi chez d’autres sites d’e-commerce.



Une carte graphique de série 4000 à prix accessible

La nouvelle GeForce RTX 4060 Ti s’affiche à un prix conseillé de 439 euros qui ne vient pas sans concessions. Son seul bémol est d’intégrer 8 Go de VRAM associé à un bus mémoire 128 bit qui va limiter la bande passante. Cela semble faible, à l’heure où les jeux sont de plus en plus gourmands en VRAM. C’est davantage problématique sur les cartes graphiques plus haut de gamme qui visent la 4K. Nous avons pu la tester, et ce défaut ne se fera pas ressentir sur des jeux en Full HD avant au moins quelques années.

Autrement, la RTX 4060 Ti s’appuie sur l’architecture Ada Lovelace et mise plutôt sur la puissance de calcul de ses cœurs dédié au ray tracing et à l’IA que ceux dédiés au calcul classique en 3D. Dans les faits, avec cette carte graphique, vous pourrez tout à fait lancer tous les jeux du marché en Full HD avec une bonne fluidité en gardant toutes les options graphiques activées. On y retrouve le DLSS 3 qui permet d’avoir un jeu fluide sans détériorer la qualité d’image.

Avec l’architecture Ada Lovelace de Nvidia, la CG exploite toute la puissance du ray tracing, qui simule le comportement de la lumière dans le monde réel et apporte plus de détails. On apprécie sa consommation très maitrisée de 160 W qui la rend facilement intégrable sur des PC avec une alimentation économe. À noter, la GeForce RTX 4060 Ti propose un décodage et un encodage matériel de l’AV1 en plus du H.264 et du HEVC.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 Ti.

