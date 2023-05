Avec 20 % de réduction, le prix de l’iPhone 14 Pro est bien plus raisonnable

La quatorzième génération d'iPhone est sortie avec des prix bien plus élevés que les précédents modèles. Heureusement, l'iPhone 14 Pro (128 Go) est aujourd'hui disponible à un prix plus doux : 1 109 euros contre 1 329 euros.

Avec une hausse de prix de près 15 % par rapport à l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 14 Pro était difficilement recommandable à sa sortie. Aujourd’hui, avec 220 euros de moins, il commence tout doucement à être une option envisageable, pour qui souhaite renouveler son iPhone. Et même après sept mois d’existence, l’iPhone 14 Pro reste un smartphone d’exception.

Quelles sont les points forts de l’iPhone 14 Pro ?

L’écran bien calibré, lumineux, fluide, avec Dynamics Island

Les excellentes performances offertes par la puce A16 Bionic

Encaisse une journée d’utilisation sans sourciller

Au départ à 1 329 euros, l’iPhone 14 Pro d’Apple se trouve désormais en promotion à 1 109 euros sur le site d’Amazon dans son coloris violet et 128 Go de stockage.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPhone 14 Pro d’Apple. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 14 Pro au meilleur prix ?

Dynamic Island, Always-On … des fonctionnalités sympathiques

Le design de l’iPhone 14 Pro est identique au 13 Pro, il faut dire qu’Apple a trouvé la bonne recette et ne compte pas en changer. Ses contours en acier inoxydable et son dos en verre dépoli sont toujours appréciables. Les véritables nouveautés se situent au niveau de l’usage quotidien. L’ajout de la fonction Dynamic Island, via la pilule en haut de l’écran, est une petite bouffée d’air frais, notamment vis-à-vis d’une encoche qui commençait à prendre de l’âge.

La fonction Always-On Display fait aussi son apparition, mais pour ceux qui privilégient l’autonomie auront tendance à la désactiver. Niveau affichage, la dalle de 6,1 pouces est toujours Oled avec des couleurs très fidèles et une bonne luminosité, mais aussi un taux de rafraichissement allant de 1 à 120 Hz pour une navigation plus agréable. Des changements sont à noter aussi sur la partie photo avec l’introduction d’un objectif téléphoto et surtout une résolution de 48 mégapixels pour le capteur principal font la différence. Ce dernier permet un zoom x2 en numérique et des photos toujours aussi impeccables. La vidéo offre aussi une stabilité de tous les instants.

Une puissance toujours impressionnante

La puissance interne de cet iPhone 14 Pro est assurée par la puce A16 Bionic. Sans surprise, elle vous permet de faire tourner n’importe quelle application, comme des jeux gourmands, avec une fluidité parfaite. Puis avec iOS 16 à la clé, vous profiterez d’une interface toujours fluide et simple à utiliser. Notez qu’il est également compatible avec le réseau 5G.

D’année en année, Apple fait preuve de grands progrès sur la gestion de son endurance. L’iPhone 14 Pro ne fait pas exception, il est capable de tenir une très grosse journée d’autonomie, malgré le mode Always On activé. En revanche, Apple s’en tient aux mêmes vitesses de charge filaire que les années passés : 50 % de charge en 30 minutes avec un adaptateur de 20 W (ou plus), qui n’est pas inclus pour rappel.

Si vous souhaitez en savoir davantage, retrouvez notre test complet sur l’iPhone 14 Pro d’Apple.

Envie d’autres modèles de la firme de Cupertino ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.