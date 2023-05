Jamais un TV 4K QLED grand de 70 pouces sous Android n’a coûté aussi peu cher

Un grand écran de 70 pouces fait toujours envie, mais le prix a souvent tendance à nous faire fuir… Et pourtant, ce TV Nokia Qled sous Android TV revient à 799 euros contre 899 euros habituellement.

Les téléviseurs disposant d’une grande diagonale procurent une meilleure immersion et assurent une bonne expérience de visionnage pour vos films et séries. Ce modèle, conçu par Nokia, en est le parfait exemple : en plus d’avoir une dalle de 70 pouces, il offre une belle qualité d’image avec la technologie Qled. Et, aujourd’hui, il s’affiche à un meilleur prix après 100 euros de remise.

Ce qu’il faut retenir du Nokia Qled Smart TV

Une grande dalle Qled de 70 pouces

Compatible 4K HDR, Dolby Digital

L’OS Android TV et son catalogue d’applications

Au départ à 899 euros, le Nokia Smart TV de 70 pouces est actuellement en promotion à 799 euros sur le site d’Amazon. C’est un excellent prix pour un TV 4K Qled de cette taille… Il existe aussi le modèle en 65 pouces qui passe de 749 euros à 659 euros sur Amazon.

Du Qled sur une grande diagonale

Le Smart TV de Nokia mise sur un design quasi borderless pour ne pas empiéter l’image transmise par l’écran. L’immersion est d’autant plus grande grâce à la diagonale de 70 pouces, soit 177 cm. Il faudra s’assurer d’avoir suffisamment de place dans son salon avant de l’acheter. Cette diagonale est en tout cas plus que confortable pour profiter de ses séries et ses films dans les meilleures conditions.

La dalle profite de la technologie QLED avec une définition 4K afin d’obtenir une image finement détaillée et surtout proche de la réalité. Si l’on regrette l’absence du Dolby Vision, on se consolera avec une excellente qualité d’image, de beaux contrastes et une belle reproduction des douleurs. Quant à la partie audio, elle est assurée par la technologie Dolby Digital 5.1. Pour une meilleure expérience audio, il sera préférable d’y ajouter une barre de son.

Avec Android TV aux commandes

Si certains constructeurs conçoivent leur propre système d’exploitation, comme LG ou encore Samsung, le constructeur Nokia choisit Android TV. Un bon choix, car l’OS est très appréciée, pour sa simplicité et sa fluidité. Le véritable point fort, c’est son catalogue d’application riche via le Google Play Store. Les applications telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ sont même préinstallées.

Il est aussi compatible avec l’assistant vocal Google. Vous allez ainsi pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Pour couronner le tout, le téléviseur de Nokia comprend un Chromecast intégré afin de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Enfin, côté connectique, on trouve un port antenne TV, deux ports HDMI, un port Ethernet, deux ports USB, un port jack et un port optique. Sans port HDMI 2.1 et avec une dalle bloquée à 60 Hz, il ne sera pas destiné aux gamers.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la même taille que le Nokia Smart TV, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV de plus de 70 pouces en 2023.

