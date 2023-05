Ce forfait mobile de 30 Go est à 6,99 €/mois, et pas seulement la première année

Si vous cherchez un forfait mobile qui vous fera faire des économies tout en vous faisant profiter d'un réseau en 4G, vous devriez chercher du côté de NRJ Mobile. En ce moment, le MVNO appartenant à Bouygues Télécom propose un forfait de 30 Go à seulement 6,99 €/mois dont le prix n'augmente pas au bout d'un an d'abonnement.

S’ils étaient boudés au départ, les opérateurs virtuels ont de plus en plus la cote et la hausse généralisée des prix n’y est sans doute pas pour rien. Les MVNO ont l’avantage de proposer des forfaits beaucoup moins chers que ceux des opérateurs traditionnels et sans engagement afin de rester alertes sur les évolutions des prix du marché. C’est le cas de NRJ Mobile qui propose en ce moment son forfait de 30 Go à seulement 6,99 euros/mois, pas seulement la première année, mais aussi les suivantes.

Que propose ce forfait de NRJ Mobile ?

Une enveloppe 4G de 30 Go sur le réseau de Bouygues Télécom

Les appels, SMS et les MMS illimités

C’est sans engagement !

En ce moment, le forfait Woot de 30 Go de NRJ Mobile est maintenant disponible à 6,99 euros par mois. De plus, ce prix n’augmentera pas au bout d’un an d’abonnement et c’est sans engagement.

30 Go en 4G avec la qualité Bouygues Télécom

Ce forfait Woot de 30 Go est l’offre de NRJ Mobile la plus abordable du moment. Son enveloppe de données mobiles en 4G est suffisante si vous êtes économe dans votre consommation et êtes d’habitude connecté à votre point Wi-Fi domestique. Au cas où vous dépasseriez la barre des 30 Go, il n’y aura aucune surfacturation puisque votre débit sera réduit au strict minimum. Si vous partez à l’étranger, sachez que vous disposez d’une autre enveloppe de 8 Go à utiliser depuis les DOM et les pays de l’Union européenne.

Étant à 100 % la filiale de Bouygues Télécom, NRJ Mobile profite de la qualité de ses infrastructures réseau. Selon les derniers relevés de l’ARCEP, Bouygues Télécom couvre 95 % du territoire métropolitain en 4G, propose le réseau mobile le plus fiable derrière Orange ainsi que la meilleure qualité de communication. De quoi profiter pleinement des communications illimitées proposées dans ce forfait 30 Go de NRJ Mobile.

Des communications illimitées

Au niveau de la téléphonie, ce forfait Woot de NRJ Mobile vous fait profiter des appels, des SMS et des MMS illimités depuis la France, ainsi que depuis les DOM et les pays de l’Union européenne vers un numéro français. Il y a cependant une limite de 3 heures par appel à ne pas dépasser et une autre de 129 destinataires différents par mois, dont 99, depuis l’Union européenne et les DOM. À moins de faire du démarchage téléphonique avec votre mobile personnel, vous aurez du mal à atteindre cette limite.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Vous devez en premier lieu rajouter un euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro, il suffit pour cela de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ignorez comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre numéro RIO.

