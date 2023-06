Excellent prix pour l’Asus Vivobook S14 animé par un puissant Ryzen 5

Excellent outil de travail bureautique et taillé pour la mobilité, l’Asos VivoBook S1403QA est disponible à prix réduit. De 799,99 euros il passe à 649,99 euros sur le magasin Darty.

L’Asus VivoBook 14x, disponible sous les références M1403QA et S1403QA, représente l’entrée de gamme de la série VivoBook. Contrairement aux modèles haut de gamme d’Asus, il ne bénéficie pas de la précieuse technologie Oled, mais se contente d’un écran IPS. Toutefois, il cache sous le capot un processeur AMD Ryzen 5 5600H. Il n’aura donc pas à rougir de ses congénères orientés gaming. Alliant à la fois praticité et performances, l’Asos VivoBook S14 lancé à 800 euros à sa sortie est désormais à 649,99 euros chez Darty.

Les points essentiels de l’Asus Vivobook S1403QA

Un écran IPS WUXGA de 14 pouces

Un processeur AMD Ryzen 5 5600H (6 coeurs, 3,3 GHz / 4,2 GHz)

RAM 16 Go DDR4 – 1 To SSD NVMe

Initialement proposé à 799,99 euros, l’ordinateur portable Asus Vivobook S14 est dorénavant disponible en promotion à 649,99 euros chez Darty.

Un beau châssis sobre

Disponible en finition gris argenté sur le site de Darty, il est doté d’un clavier rétroéclairé ainsi que d’un pavé tactile qui permet la navigation par gestes sur Windows 11. Petit bémol, la couleur grise argentée et le rétroéclairage du clavier ne font pas bon ménage de jour, et ont tendance à effacer les lettres gravées.

Côté connectiques, on retrouve un port USB2.0 et deux ports USB3.2 et un port USB-C. L’ordinateur Asus Vivobook S1403QA possède également un port HDMI 1.4 et une prise mini-jack. On notera l’absence d’un lecteur de carte mémoire.

La performance à petit prix

Bien que la série Vivobook d’Asus fasse partie des entrées de gamme en termes d’ordinateurs portables, le S1403QA adopte de très belles caractéristiques techniques. Equipé du processeur AMD Ryzen 5 5600H avec 6 cœurs pouvant aller jusqu’à 4,2 Ghz, il est idéal pour ceux qui souhaitent s’adonner à quelques parties de jeux vidéo entre deux sessions de travail. Avec 16 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 1 To, vous aurez de quoi faire.

Seul hic, le taux de rafraîchissement de l’écran IPS qui ne dépasse pas les 60 Hz et qui ne sera peut-être pas optimal pour vos parties classées de LoL. Mais pour un prix de 649,99 euros, votre futur Asus Vivobook S1403QA sera un partenaire de choix pour vos diverses tâches bureautiques et votre navigation pendant vos déplacements.

