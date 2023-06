L’iRobot Roomba i8+ avec station d’autovidage coûte 200 € de moins aujourd’hui

L’iRobot Roomba i8+ est un aspirateur robot haut de gamme proposant des fonctionnalités poussées pour assurer un nettoyage efficace. Bonne nouvelle : aujourd’hui, il revient à 599 euros au lieu de 799 euros au départ.

Après l’excellent Roomba i7+, noté 9/10 dans nos colonnes, iRobot conçoit le i8+. Tout aussi premium que le modèle avant lui, le i8+ ne se contente pas d’aspirer le sol, mais se charge aussi de le laver. Une solution plus complète, qui en plus dispose d’une station de vidage pour vous faciliter le quotidien. Si vous êtes tenté par ce dernier, sachez qu’en ce moment, il profite de 25 % de remise.

L’iRobot Roomba i8+, c’est quoi ?

Un aspirateur robot qui aspire et nettoie

Équipé d’un système d’autovidage et de navigation efficace

Une bonne autonomie

Au lieu d’un prix barré à 799,99 euros, l’iRobot Roomba combo i8+ passe à 599,99 euros sur le site Darty après 25 % de remise.

Un aspirateur qui s’adapte à l’environnement

L’iRobot Roomba i8+permet de garder vos sols propres efficacement. Pour ce faire, il est capable de cartographier les pièces et utilise un schéma de nettoyage qui lui permet se repérer facilement dans son environnement, mais aussi de détecter les obstacles dans la pièce et de les contourner afin de poursuivre sa routine de ménage. Pas de panique, ses nombreux capteurs vont l’aider à éviter les escaliers et les chutes dangereuses. D’ailleurs, avec son design tout en rondeur et ses dimensions réduites, il peut nettoyer sous la plupart des meubles et des plinthes, débusquant ainsi toute la saleté cachée.

Avec sa double brosse en caoutchouc, le i8+ est en mesure de s’attaquer à n’importe quel type de sol (moquette, parquet ou carrelage). Il ne laissera pas de débris, gros ou petits grâce aux capteurs Dirt Detect qui permettent de trouver les zones les plus sales et indiquent au robot de les nettoyer plus en profondeur.

Des atouts non négligeables

Le Roomba i8+ apporte une fonction en plus par rapport à son prédécesseur, car non seulement il aspire le sol, mais il se charge aussi de le laver. Il s’équipe d’une serpillière pour un nettoyage en profondeur. Son autre atout réside dans sa station de vidage automatique. Celle-ci permet tout simplement de ne plus avoir à s’occuper de son aspirateur robot pendant plusieurs semaines de suite (jusqu’à 60 jours selon la marque).

Une fois que ce dernier finit de nettoyer votre logement, il va alors venir à la station pour recharger ses batteries et reprendra là où il s’était arrêté pour s’assurer de terminer le travail. Côté autonomie, le constructeur annonce 120 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Cela correspond à une surface de 200 m² qu’il peut nettoyer en un seul passage.

Si vous voulez comparer l’iRobot Roomba combo i8+ avec d’autres références actuellement sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots à acheter en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

