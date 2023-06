Samsung Galaxy Z Fold 4 à -30 % : le pliable par excellence est de plus en plus abordable

Le Galaxy Z Fold 4 est le plus abouti des smartphones pliants de la marque. Pour y goûter, il faut y mettre le prix, mais aujourd’hui, il s’adoucit en passant de 1 799 euros à 1 299 euros chez l’opérateur Red By SFR.

Depuis que Samsung a introduit ses téléphones pliants, de nombreux constructeurs ont suivi le pas comme Oppo, Motorola ou encore Huawei. Reste que la firme sud-coréenne a su s’imposer sur le marché, avec ses Z Flip et Z Fold. La quatrième génération de ce dernier est un joli concentré de technologies, et devient bien plus intéressant aujourd’hui grâce à une réduction de 500 euros sur le prix de base.

Les points positifs du Samsung Galaxy Z Fold 4

Un smartphone pliant toujours aussi robuste

Avec deux écrans rafraîchis à 120 Hz

Puissant et bourrées de fonctionnalités

Sorti à 1 799 euros dans sa version 256 Go, le Samsung Galaxy Z Fold 4 est actuellement disponible à 1 499 euros sur la boutique Red By SFR, mais avec l’ODR d’une valeur de 150 euros, le téléphone passe à 1 299 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy Z Fold 4. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy Z Fold 4 au meilleur prix ?

Un pliant qui offre beaucoup de satisfaction

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 vient peaufiner la recette de son prédécesseur et corrige quelques défauts. Plus léger que le Z Fold 3 (263 g au lieu de 271 g), Samsung facilite la prise en main de son pliant. L’écran tactile est toujours scindé en deux parties. Une fois déplié, l’appareil dévoile une dalle interne de 7,6 pouces QXGA+ (soit 2 176 x 1 812 pixels), qui bénéficie de la technologie Amoled ainsi que du mode 120 Hz adaptatif. La dalle externe HD+ (2 136 x 904 pixels), de 6,2 pouces, profite aussi de ces deux technologies.

Si l’écran externe vous permettra d’effectuer tous types de tâches rapides (changer de musique, répondre rapidement à un message…), l’utilisation de l’écran interne ressemblera bien plus à celle que l’on peut avoir avec une tablette. On pourra ainsi regarder des films et séries ou jouer à des jeux sur une surface bien plus grande, ce qui s’avère vraiment confortable.

Puissant et doué en photo

Pour fonctionner efficacement, le Z Fold 4 s’appuie sur une puce Qualcomm, et non Exynos : le Snapdragon 8+ Gen 1. Ce processeur fait des merveilles en termes de performances. Si c’est très utile pour les jeux gourmands, ça l’est aussi pour le nouvel ajout du smartphone pliant, à savoir une barre de tâches servant à se rapprocher d’une expérience comme sur un mini PC. Le tout tourne sous la dernière version de One UI, adapté pour ce format tablette, d’ailleurs plaisante à utiliser avec le stylet S Pen intégré. Équipé d’une batterie de 4 400 mAh, le téléphone pliant de Samsung est capable de tenir un peu plus d’une journée. En revanche, il n’y a toujours pas de charge rapide sur le smartphone, qui reste limité à 25 W.

Enfin, Samsung muscle son jeu sur la partie photo, en apportant un capteur principal de 50 mégapixels, contre 12 mégapixels sur le Z Fold 3. Le module est accompagné d’une stabilisation optique ainsi que d’un autofocus dual pixel. Les autres optiques conservent leurs caractéristiques : 12 mégapixels sur l’ultra grand-angle et 10 mégapixels sur le téléobjectif X3. Vous l’aurez compris, avec une telle composition, le résultat est largement à la hauteur d’un S22.

Besoin de plus d’informations ? Voici notre test complet sur le Samsung Galaxy Z Fold 4.

Si vous voulez découvrir d’autres références de la marque sud-coréenne, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).