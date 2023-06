À -27 %, cette smartwatch signée Garmin est idéale pour débuter la course à pied

Garmin est l'un des plus gros leaders du segment des montres connectées sportives qui se distingue notamment avec ses modèles Fenix situés dans le haut de gamme. Mais le constructeur américain décline également son catalogue en plusieurs séries, comme les Forerunner dont les smartwatches sont axées sur le suivi des performances en course. L'une d'elles, la Garmin Forerunner 45S, est d'ailleurs en promotion avec un prix passant de 149,99 euros à 109 euros chez Boulanger.

La Garmin Forerunner 45S est une montre connectée d’entrée de gamme, mais performante et compacte, plutôt taillée pour les poignets fins. Si vous n’avez jamais utilisé de montre connectée auparavant, ce modèle est idéal pour débuter, d’autant plus qu’elle profite actuellement d’une ristourne de 40 euros chez Boulanger.

La Garmin Forerunner 45S en bref

Un bon suivi des performances sportives

Plutôt robuste malgré son gabarit

Une autonomie d’une semaine

Au lieu de 149,99 euros habituellement, la Garmin Forerunner 45S est maintenant disponible en promotion à 109 euros chez Boulanger.

Une montre petite, souple et étanche

Lors de sa sortie en 2019, la Garmin Forerunner 45S a fait parler d’elle en partie grâce à la précision de son GPS. Il faut dire que le constructeur américain était spécialisé dans la géolocalisation et a mis à contribution ce savoir-faire dans la conception de montres connectées. Cette smartwatch arbore un boîtier de 39,5 mm et un écran anti-reflets avec une définition de 208 x 208 pixels. Bien que ce dernier ne soit pas tactile, la navigation reste simple avec les cinq boutons sur les tranches.

Garmin a choisi d’utiliser des matériaux légers pour concevoir la Forerunner 45S et c’est chose réussie puisqu’elle ne pèse que 32 grammes. Cette montre connectée est donc discrète, agréable à porter et elle n’est pas fragile pour autant puisqu’elle a une certification 5 ATM, ce qui signifie qu’elle reste étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur. Malgré cela, elle ne dispose pas de suivi des performances en natation. Enfin, le Forerunner 45S est aussi endurante avec une autonomie d’une semaine et de 13 heures avec le GPS.

Un suivi orienté vers le running

À l’instar des autres montres de la gamme Forerunner, celle-ci est spécialement dédiée à la course à pied, mais reste conseillée pour les sportifs amateurs seulement. Avec un cardiofréquencemètre, un oxymètre, le GPS, un altimètre et d’autres capteurs, vous avez à disposition un ensemble complet de données pour avoir un bilan complet de vos performances. Vous avez également des fonctionnalités de coaching qui préparent vos séances de course selon votre profil.

La Garmin Forerunner 45S assure par ailleurs un suivi de santé avec notamment un suivi de sommeil et de votre niveau de stress et vous donne des conseils sur vos temps de repos pendant votre séance de sport. Elle affiche aussi les notifications de votre smartphone, vous permet de consulter vos SMS, embarque plusieurs widgets tels que la météo et votre agenda. Enfin, le streaming musical est disponible via Spotify et Deezer pour faire votre jogging tout en rythme.

Afin de comparer la Garmin Forerunner 45S avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées dédiées au sport.

