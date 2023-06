Ce pack home-cinéma sans fil et puissant de Sonos voit son prix chuter de presque 20 %

Sonos est une entreprise américaine phare sur le marché des équipements audio haut de gamme, un vrai spécialiste du son dont la réputation n'est plus à faire. Alors quand Son-Vidéo propose un pack home-cinéma avec des produits Sonos tous approuvés lors de nos tests, vous pouvez être sûr que ce ne sera que du bonheur pour vos oreilles. En ce moment, cet ensemble comprenant une barre de son Sonos Beam (Gen 2) et deux enceintes Sonos Era 100 est proposé à 899 euros au lieu de 1107 euros.

Pour accompagner l’immersion visuelle que vous confère un TV 4K ou 8K, il n’y a rien de mieux qu’un pack home cinéma pour vous prodiguer une immersion sonore. Avec la Sonos Beam (Gen 2), vous aurez droit à une barre de son aussi compacte que puissante et surtout compatible avec le Dolby Atmos, tandis qu’avec les enceintes Sonos Era 100, l’immersion sonore est renforcée avec l’écoute en stéréo et des basses puissantes. Le tout est en ce moment proposé pour environ 200 euros moins chers chez Son-Vidéo.

Ce que propose ce pack home-cinéma Sonos

La Sonos Beam (Gen 2), une barre de son compacte notée 8/10 dans nos colonnes

Deux Sonos Era 100, des enceintes connectées notées 9/10

Un ensemble simple à installer pour une expérience sonore de qualité

Au lieu d’un prix barré de 1107 euros, le pack home-cinéma avec une Sonos Beam (Gen 2) et deux Sonos Era 100 est maintenant disponible en promotion à 899 euros chez Son-Vidéo.

Les caractéristiques de la Sonos Beam (Gen 2)

Après une première génération excellente de la Sonos Beam, le constructeur américain a remis le couvert avec ce modèle en apportant quelques améliorations dont la plus notable est la compatibilité avec le Dolby Atmos. Pour rappel, il s’agit d’une technologie qui vous enveloppe dans le son comme si vous étiez au cinéma en le faisant rebondir au plafond. De plus, cette barre de son bénéficie de la technologie de calibrage TruePlay qui ajuste la restitution sonore en fonction de la surface de votre pièce.

La Sonos Beam de deuxième génération est surtout polyvalente et vous offrira un son riche et détaillé que ce soit pour le cinéma, la musique ou le jeu vidéo. Elle peut prendre en charge une multitude de formats audio et est compatible HDMI eARC. D’ailleurs, la connectique comprend le minimum de ce dont vous avez besoin : l’alimentation électrique, une prise HDMI et une prise Ethernet. Vous pouvez aussi connecter cette barre de son avec le Wi-Fi, mais le Bluetooth n’est toujours pas de la partie. Enfin, sachez qu’elle est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.

Les caractéristiques de la Sonos Era 100

La Sonos Era 100 succède à l’excellente Sonos One, on retrouve d’ailleurs quasiment le même design avec cette forme cylindrique un peu imposante. Pour la connectivité, elle prend en charge les normes Wi-Fi 6 et Bluetooth 5 et peut être utilisée pour diverses utilisations, dans une installation multiroom en profitant des différents services de streaming musicaux ou en tant qu’enceintes surround avec une barre de son pour faire un home cinéma de haute volée.

Comme pour la Sonos Beam (Gen 2), la Sonos Era 100 calibre automatiquement le rendu sonore en fonction de la surface de votre pièce. En ce qui concerne l’audio, la Sonos Era 100 surpasse la Sonos One en restant fidèle à l’ADN du constructeur américain avec plus de puissance, plus particulièrement au niveau des basses, une scène sonore étroite et une balance tonale plaisante. Couplées ensemble, les Sonos Era 100 font couler du velours dans les oreilles, c’est particulièrement plaisant pour une écoute stéréo. Une valeur sûre.

Pour en savoir encore plus, lisez nos tests complets sur la Sonos Beam (Gen 2) et sur la Sonos Era 100.

Afin de comparer le pack home cinéma Sonos Beam + Sonos Era 100 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures barres de son à choisir en fonction de son budget.

