Lenovo ThinkPad P14s : cet ultrabook premium et tout-terrain est à -50 %

Sur le marché des PC portables, Lenovo est sur tous les fronts avec un catalogue rempli de PC portables 2-en-1, de configurations gaming et d'ultrabooks comme ce ThinkPad P14s Gen 2. Ce dernier est parmi les machines les plus performantes du constructeur chinois et il est pourtant à moitié prix sur son site officiel, passant de 1 379 euros à 699 euros.

Autrefois propriété de la multinationale IBM, les ThinkPad appartiennent aujourd’hui à Lenovo mais ont gardé leur réputation de station de travail très mobile, très légère et surtout très résistante. Les modèles de la série P sont particulièrement recommandables étant donné qu’ils se situent dans le très haut de gamme, ce qui est le cas de ce ThinkPad P14s dont la deuxième génération est actuellement à moitié prix en boutique officielle.

Le Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 en bref

Un châssis compact, léger et résistant

Un processeur Ryzen 7 PRO performant

Une bonne autonomie

Au lieu de 1 379 euros habituellement, le Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 est maintenant disponible en promotion à 699 euros en boutique officielle.

Un PC portable qui saura vous suivre partout

Il a beau être fin, le Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 est beaucoup plus solide que la plupart des PC portables du marché, et pour cause, il a été testé selon une douzaine de normes militaires de robustesse. Grâce à cela, il pourra vous suivre partout, dans des environnements aux températures extrêmes ou très humides. Cela ne l’empêche pas d’être particulièrement léger, et donc mobile, puisqu’il ne pèse même pas 1,5 kg. Enfin, ce châssis est affublé d’une connectique généreuse.

Sur cette configuration, l’écran de 14 pouces est une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1920 x 1080 pixels), elle a reçu un traitement anti-reflets afin d’être lisible même en plein soleil et la luminosité s’élève jusqu’à 300 cd/m² selon le constructeur. Sachez également que cet ultrabook peut être configuré avec un écran 4K (3 840 x 2 160 pixels) et une luminosité plus forte pour des images plus éclatantes. En revanche, cette configuration en Full HD a le mérite d’avoir une meilleure autonomie.

Ryzen 7 PRO s’adapte à toutes les tâches

À l’intérieur de la bête, nous trouvons un processeur Ryzen 7 PRO 5850U doté de 8 cœurs et de 16 threads avec une fréquence de base de 1,9 GHz et de 4,4 GHz en mode turbo boost. Ce processeur est épaulé par 16 Go de RAM DDR4, sachant qu’il y a un autre emplacement SO-DIMM capable d’accueillir une barrette de RAM DDR4 pouvant s’élever jusqu’à 32 Go. Au quotidien, les performances sont fluides et vous ne souffrirez d’aucun ralentissements, en partie grâce au SSD M.2 de 512 Go.

Le Ryzen 7 PRO s’accompagne d’une carte graphique dédiée, une AMD Radeon, qui saura suivre la cadence pour réaliser des travaux graphiques comme du montage mais qui aura beaucoup plus de mal en gaming. La chauffe est maîtrisée et en ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 50 Wh est capable de tenir une dizaine d’heures dans cette configuration avec l’écran en Full HD. Ce qui est bien suffisant pour une journée de travail.

