Galaxy Watch 5 : la dernière smartwatch de Samsung est à moitié prix

Les Samsung Galaxy Watch 5 et 5 Pro sont à l'heure actuelle les montres connectées les plus abouties du constructeur sud-coréen, mais cela risque de ne pas durer avec l'arrivée prochaine de la gamme des Samsung Galaxy Watch 6. Pour le moment, vous pouvez obtenir la Galaxy Watch 5 pour deux fois moins cher qu'à son lancement, à 154,99 euros au lieu de 299 euros sur Rakuten.

La Samsung Galaxy Watch 5 est la dernière montre connectée d’entrée de gamme du constructeur sud-coréen, plus abordable que le modèle Pro. Elle n’est pas sans défauts et sent un peu le réchauffé lorsqu’on la compare à son prédécesseur, elle a tout de même de beaux arguments tels que son magnifique écran, un bon suivi de santé et un énorme catalogue d’applications. Seulement aujourd’hui, elle est disponible quasi à moitié prix.

La Samsung Galaxy Watch 5 en quelques points

Une montre agréable à porter et avec IP68

Un très grand catalogue d’applications

Une interface proche des smartphones Samsung

Au lieu de 299 euros habituellement, la Samsung Galaxy Watch 5 est maintenant disponible en promotion à 154,99 euros chez Rakuten grâce à une réduction et au code promo RAKUTEN15.

Ça sent le réchauffé, mais on aime bien

Du point de vue du design, le Samsung Galaxy Watch 5 ressemble trait pour trait à la Samsung Galaxy Watch 4, le constructeur sud-coréen s’est, certes, un peu reposé sur ses lauriers mais la smartwatch est tout de même agréable à porter. Elle est particulièrement légère et s’oublie au poignet. De plus, elle dispose d’une certification IP68, ce qui veut dire qu’elle est étanche et pourra vous suivre sous la douche ou pendant vos longueurs à la piscine.

L’écran est le même que celui du modèle Pro mais aussi de la Galaxy Watch 4, il s’agit d’une dalle Super AMOLED de 1,4 pouce en définition 450 x 450 pixels avec une résolution de 321 ppp. Agréable à contempler avec son rapport de contraste infini et son capteur de luminosité ambiante, il profite également d’un mode Always-On et propose 37 cadrans personnalisables. Enfin, Samsung annonce que le verre de l’écran est plus résistant de 60 % face aux rayures.

Un catalogue d’application généreux, pas l’autonomie

La Samsung Galaxy Watch 5 a l’avantage de tourner sous Wear OS 3, ce qui vous donne accès à un catalogue de moult applications et vous donne le plaisir de découvrir peu à peu des fonctionnalités jamais envisagées. Cela lui donne un côté ultra-polyvalent, sachez également que vous pouvez passer des appels et qu’elle est compatible avec le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 4. En revanche, la batterie est en dessous de tout. L’autonomie n’est que d’une journée et enlève l’intérêt de certaines fonctionnalités comme le suivi du sommeil.

Pour le suivi des performances sportives et de santé, la Galaxy Watch 5 dispose de tout un tas de capteurs allant du cardiofréquencemètre à l’oxymètre en passant par un podomètre et même un impédancemètre capable de mesurer votre masse graisseuse, musculaire et osseuse. Il y a même un détecteur de ronflements pour le suivi du sommeil. On constate que la mesure des données est complète pour une montre connectée grand public, mais il faut signaler le manque de précision du cardiofréquencemètre ainsi qu’un GPS quelque peu capricieux.

