Samsung Galaxy A53 : un rapport qualité-prix toujours excellent, surtout après 110 € de réduction

Depuis sa sortie, le Samsung Galaxy A53 fait partie des meilleurs choix pour qui souhaite opter pour un smartphone à moins de 500 euros, mais qui possède une fiche technique tout à fait équilibrée. En ce moment, vous pourrez même le trouver encore moins cher qu'à son lancement puisque Darty le propose à 349 euros au lieu de 459 euros.

Même s’il a été détrôné par son successeur, l’excellent A54, le Samsung Galaxy A53 reste tout de même un excellent smartphone doté d’une fiche technique équilibrée, et même de certaines fonctionnalités que l’on a davantage l’habitude de trouver sur des modèles bien plus premium. Son écran AMOLED à 120 Hz en est un bel exemple. Pourtant, cela n’a pas empêché Samsung de maintenir un prix contenu pour ce milieu de gamme noté 9/10 dans nos colonnes. En ce moment, le tarif est même encore moins élevé grâce à une promotion de 110 euros.

Les points essentiels du Samsung Galaxy A53

Un bel écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Quatre ans de mises à jour d’Android

Une bonne autonomie

Lancé à 459 euros, le Samsung Galaxy A53 (128 Go) est désormais proposé à 349 euros chez Darty.

Un superbe écran et une prise en main agréable

Là où le Samsung Galaxy A53 va marquer des points en premier lieu, c’est sans aucun doute sur son design. Avec ses tranches plates, son dos rectiligne et son poids plume de 189 grammes, le smartphone tiendra bien en main et pourra être porté même pendant plusieurs heures sans qu’une gêne ne se fasse ressentir. Le Galaxy A53 se montre également bien robuste grâce à son verre Gorilla Glass 5 à l’avant et sa certification IP67.

L’écran est l’autre atout majeur du Galaxy A53. Il n’y a qu’à voir sa dalle AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces, qui a en plus l’énorme avantage de proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit la promesse d’une navigation très fluide. A ce prix, c’est clairement appréciable. La luminosité maximale mesurée de 707 cd/m² est quant à elle très bonne et nous évitera de devoir plisser les yeux en plein soleil. Petit bémol tout de même pour le capteur de luminosité qui pêchera un peu par moments.

Une belle endurance

Dans les entrailles du Samsung Galaxy A53, on retrouvera une puce Exynos 1280, épaulée par 6 Go de mémoire vive. Certes, il ne s’agit pas de la configuration la plus puissante, la puce se situant derrière la concurrence. Pourtant, elle s’en sort plutôt bien pour les usages du quotidien, malgré quelques petits ralentissements pour les tâches plus énergivores. Le Galaxy A53 parviendra à faire tourner quelques jeux 3D, mais n’espérez pas pousser les paramètres graphiques à leur maximum. Bon point, cependant : le Galaxy A53 chauffe très peu. Par ailleurs, notez que ce smartphone profitera de quatre années de mises à jour majeures et de cinq ans de mise à jour de sécurité, ce qui est vraiment rassurant. Côté expérience utilisateur, on aura droit à la nouvelle interface Samsung, OneUI 5, sous Android 13 via une mise à jour.

Côté autonomie, le smartphone embarque une batterie de 5 000 mAh, qui promet environ deux jours d’utilisation avec un usage modéré. C’est pour la recharge que le bât blesse : la charge rapide étant absente, il faudra patienter 74 minutes pour passer de 4 % à 100 % de batterie. Enfin, pour ce qui est de ses capacités en photo, le Galaxy A53 s’appuie sur un capteur principal avec stabilisation optique de 64 mégapixels, un ultra-grand-angle de 12 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Dans l’ensemble, on pourra capturer de beaux clichés, avec un joli piqué s’ils sont pris de près. Mention spéciale pour le mode portrait, très réussi.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A53.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles peu chers avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros du moment.

