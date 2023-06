Cette série spéciale 100 Go à 8,99 €/mois va vous faire changer de forfait mobile

Si vous cherchez à faire des économies, vous avez la possibilité d'en faire sur votre forfait mobile, et ce sans faire de sacrifices sur votre enveloppe de data. En ce moment, Cdiscount Mobile propose une offre spéciale avec ce forfait mobile doté d'une enveloppe de 100 Go à seulement 8,99 €/mois, mais il faut remplir certaines conditions.

Avec cette série spéciale de Cdiscount Mobile, grosse enveloppe de data n’est plus synonyme de grosse facture pour votre forfait mobile. Le MVNO filiale de Bouygues Télécom vous fait profiter d’une enveloppe de 100 Go pour seulement 8,99 euros par mois, mais il faut d’abord être membre du programme Cdiscount à Volonté pour en profiter. Ce dernier est gratuit les six premiers jours puis est facturé 29 euros par an, vous pouvez donc profiter du forfait à prix réduit durant la période d’essai gratuite seulement.

Que propose un forfait chez Cdiscount Mobile ?

100 Go de data en 4G et 9 Go à l’étranger

Les appels, SMS et MMS illimités en France, UE et DOM

La qualité du réseau Bouygues Télécom

Jusqu’au 27 juin inclus, le forfait Cdiscount Mobile de 100 Go est disponible à 8,99 euros par mois pour les membres du programme CDAV. Les mensualités n’augmentent pas au bout d’un an et il s’agit d’un forfait sans engagement, c’est-à-dire que vous pourrez le résilier à tout moment sans frais supplémentaires. En ce qui concerne le programme CDAV, les six premiers jours sont gratuits, mais si vous ne voulez pas sauter le pas, vous pouvez profiter de ce forfait de 100 Go pour 9,99 euros par mois.

Une grosse enveloppe de data sans compromis

100 Go, voici une belle quantité de données mobiles en 4G à utiliser où que vous soyez pour naviguer sur Internet, regarder des films en streaming ou jouer en ligne. Comme mentionné ci-dessus, Cdiscount Mobile est un MVNO appartenant à Bouygues Télécom, il utilise donc ses infrastructures réseau pour vous délivrer ses services. D’après les derniers relevés de l’ARCEP, Bouygues Télécom fournit une couverture réseau en 4G à 99 % de la population métropolitaine.

Dans cette enveloppe de 100 Go de data, vous avez 9 Go inclus pour une utilisation depuis une trentaine de destinations en Europe (les 27 pays de l’UE + l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et les DOM. Là, c’est plus limité. Si vous partez pour un séjour d’une ou deux semaines vers une de ces destinations, tâchez de les utiliser avec parcimonie. En cas d’épuisement total de l’enveloppe de data, vous ne serez pas surfacturé, mais le débit sera réduit au strict minimum.

Des communications illimitées et de qualité

En plus de délivrer une excellente couverture réseau, Bouygues Télécom est le meilleur opérateur s’agissant de la qualité des télécommunications, toujours d’après l’ARCEP. Quoi de mieux pour profiter des appels, SMS et des MMS illimités que propose ce forfait ? Vous pourrez en plus utiliser ce service autant depuis la France que depuis les DOM et les pays de l’Union européenne. Il faudra cependant ne pas dépasser la limite de 3 heures par appel et de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et les DOM.

Voici un dernier argument qui vous fera peut-être sauter le pas : si Cdiscount Mobile a l’habitude de facturer 10 euros la nouvelle carte SIM, ce n’est pas le cas dans cette offre spéciale où elle ne vous coûtera qu’un euro. De quoi faire des économies supplémentaires.

Comment conserver son numéro de téléphone actuel ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 1 seul euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription.

