Xiaomi éclate le prix du smartphone Poco F4 pour les pré-soldes d’été

Un bon moteur sous le capot, un écran de toute beauté, une batterie plus que correcte... Voici ce qu'on peut attendre du Poco F4, smartphone milieu de gamme de Xiaomi sorti l'année dernière. Un an plus tard, ce téléphone sans prétention se fait un lifting de 120 euros, passant de 399 à 279 euros sur le site du constructeur. Alors, bonne affaire ou non ?

Vous recherchez un smartphone de milieu de gamme non piqué des hannetons à un prix raisonnable ? Xiaomi a peut-être ce qu’il vous faut dans sa besace. Le Poco F4 ne se démarque peut-être pas de la concurrence, mais reste un très bon smartphone pour des utilisateurs à la recherche d’un bon rapport qualité/prix. Les mobile-gamers en seront notamment ravis, la version 6 Go + 128 Go en coloris vert perd 120 euros sur le site officiel de la marque.

Les points forts du Poco F4

Un très bon smartphone gamer

Une très bonne autonomie

Performant et lumineux sans cramer le moteur

Initialement lancé à 399 euros lors de sa sortie en juin 2022, le smartphone Poco F4 de Xiaomi est disponible à 279 euros, soit 120 euros de promotion, sur le site du constructeur. Il faut choisir la version 128 Go en coloris vert pour l’obtenir à ce prix.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Poco F4. Le tableau s’actualise automatiquement.



Des performances au rendez-vous pour le Poco F4

L’une des valeurs fortes du Poco F4 est son Snapdragon 870 couplé à 6 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage en UFS 3.1. Autrement dit, il dispose d’un très bon moteur sous le capot, et cela, sans accuser de surchauffe. Pensé pour les gamers sur mobile, le Poco F4 est donc un très bon compagnon au quotidien pour les jeux, mais aussi le visionnage de vidéo et d’autres activités gourmandes.

Le Poco F4 est également équipé d’une batterie de 4 500 mAh, fournissant une très bonne autonomie, couplée à une recharge rapide très intéressante grâce à sa compatibilité avec la charge turbo à 67 W. Dans nos tests, le Poco F4 est passé de 15 à 93 % de batterie en 30 minutes de charge. Le smartphone de Xiaomi est aussi doté d’un écran lumineux, fluide et lisible en toutes circonstances, très agréable à l’usage.

Bon partout, mais le meilleur nulle part

Le Poco F4 intègre 3 capteurs pour les photos et la vidéo. Si le rendu est loin d’être mauvais, on remarquera toutefois que le traitement de l’image par l’algorithme de Xiaomi laisse apparaître quelques artefacts et du bruit suite au lissage. Le capteur principal continue de faire un bon travail dans les espaces à faible luminosité, ce qui ne sera pas le cas du capteur grand angle. L’ensemble reste donc correct, mais ne cherchez pas une révolution de ce côté. Le rendu vidéo 1080p à 30 FPS ou 4K à 60 FPS reste bon.

Côté audio, le Poco F4 se dote de deux grilles de haut-parleurs, une en haut et une en bas. La qualité stéréo reste cependant très décevante malgré une configuration qui semblait bonne sur le papier. L’équilibrage n’est pas au rendez-vous et les basses fréquences sont aux abonnées absentes. Enfin, le logiciel MIUI de Xiaomi est un peu trop rigide pour ceux qui cherchent une liberté d’utilisation et de personnalisation complète de son interface. Si vous êtes du genre à vouloir contrôler un grand nombre d’options sur votre téléphone, ne comptez pas trop dessus.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Poco F4.

Afin de comparer le Poco F4 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les smartphones à moins de 300 euros.

