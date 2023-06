Soldes Microsoft Surface Laptop Go : 399 € au lieu de 799 €, soit 50 % de réduction

Le Surface Laptop Go de Microsoft fait partie de ces PC portables que l'on adore trimballer partout. Avec son poids plume et son design premium, il peut vous accompagner pendant n'importe quel déplacement professionnel, ou même pour de la bureautique simple dans le foyer familial. Le prix du Surface Laptop Go tombe à 399 euros à Carrefour, soit 50 % sur son prix d'origine à 799 euros.

Lors de sa sortie en 2020, le Surface Laptop Go de Microsoft avait fait très bonne impression dans nos lignes, puisqu’il repartait avec un très beau badge 8/10 sur son cartable. Bien loin d’être un foudre de guerre, ce PC portable reste une excellente option pour la pratique de la bureautique au quotidien ou de la simple navigation sur internet. Le Surface Laptop Go se distingue surtout par son poids très léger (1,1 kg) et de très belles finitions. Vous pouvez le retrouver à moitié prix pour les soldes.

Les points forts du Surface Laptop Go

Son design soigné

Silencieux et léger

Une très belle expérience logicielle

Vendu à 799 euros habituellement, le Surface Laptop Go est désormais en réduction de 50% et tombe à 399 euros sur le site de Carrefour.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Surface Laptop Go. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Microsoft Surface Laptop Go au meilleur prix ?

Un ultrabook à emmener partout

Doté d’un design soigné et raffiné, le Surface Laptop Go allie élégance et praticité dans ses moindres détails. Sa conception méticuleuse témoigne de l’attention portée à chaque aspect de l’expérience utilisateur.

Grâce à ses petites dimensions (28 x 20 x 1,6 cm), le Surface Laptop Go est un excellent compagnon de voyage qui se glissera dans n’importe quel sac. Il est composé notamment d’un écran LCD de 12,4 pouces. En revanche, la dalle ne dispose pas d’une définition de 1 920 x 1 080 pixels, mais de 1 536 x 1 024 pixels.

Pour la bureautique et la navigation

L’ultrabook Surface Go, bien qu’il ne soit pas réputé pour ses performances, représente une solution idéale pour les étudiants et les professionnels. Ce modèle est équipé d’un processeur Intel Core i5, associé à 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage.

Cette configuration est parfaitement adaptée à l’exécution de diverses tâches quotidiennes, telles que les tâches bureautiques standard ou la lecture de vidéos, mais elle ne convient pas aux jeux 3D gourmands. Le système d’exploitation préinstallé est une version S de Windows 10, mais il est tout à fait possible de passer à une version 10 ou 11 classique de l’OS pour une expérience utilisateur plus fluide.

Important pour un laptop, le Surface Go offre une autonomie très correcte de 7 heures en usage modéré et dispose d’une recharge rapide de 0 à 100 % en 1h30 avec le chargeur de 39 W.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Microsoft Laptop Surface Go.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.