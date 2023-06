Les soldes d’été font fondre le prix de l’iPhone 12 (64 Go) de plus de 200 €

Le suivi logiciel des iPhone est d'une durée exemplaire, ce qui fait que vous pouvez vous tourner vers un modèle datant d'il y a deux ou trois ans en toute confiance. Les smartphones d'Apple sont suivis sur au moins six ans et même passée cette période, leurs performances continuent de tenir la route plusieurs années encore. C'est pour cette raison que l'on peut encore vous recommander l'iPhone 12 à 599 euros au lieu de 809 euros durant ces soldes.

L’iPhone 12 est un smartphone haut de gamme sorti en 2020 qui a marqué une rupture avec les modèles précédents : écran OLED, design revisité et de gros efforts sur l’autonomie au programme. Il faut croire qu’il vaut encore le coup aujourd’hui puisqu’il est toujours proposé à la vente sur le site officiel d’Apple. Vous pouvez profiter des soldes d’été pour vous mettre à iOS et obtenir l’iPhone 12 (64 Go) avec une réduction de plus de 200 euros sur son prix conseillé.

L’Apple iPhone 12 en bref

Une puce A14 qui délivre des performances premium

Une bonne autonomie

Un écran OLED avec True Tone

Le suivi logiciel exemplaire d’Apple

Au lieu de 809 euros habituellement, l’Apple iPhone 12 (64 Go) est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez Amazon.

Vous pouvez le trouver au même prix chez Auchan.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple iPhone 12. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 12 au meilleur prix ?

iPhone 12 L’iPhone 12 à petit prix en location sans engagement Dès 26,90 €/mois

Un design raffiné, encore moderne

Vitrine du millésime 2020 de la firme de Cupertino, l’iPhone 12 arbore un design totalement remanié par rapport à la génération précédente, mais qui, en même temps, sent bon le voyage dans le temps. L’iPhone 12 est une sorte de mélange entre l’iPhone 5 et un iPad, vous avez ici un smartphone plus compact aux tranches en aluminium et avec des angles arrondis pour un résultat final élégant. Il profite également d’une certification IP68 et son dos en verre est compatible avec la charge à induction.

L’iPhone 12 signe l’arrivée des écrans Super Retina XDR avec un affichage OLED donnant un rapport de contraste infini. Cette dalle de 6,1 pouces est dotée d’une définition de 2532 x 1170 pixels, mais d’un taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz. ProMotion n’était pas encore passé par là. En revanche, nous avons bien la technologie True Tone qui calibre automatiquement la luminosité et la colorimétrie de l’écran selon l’éclairage de votre environnement.

Des performances et une autonomie premium

Grâce à sa puce A14 Bionic, l’iPhone 12 se montre ultra-performant dans tous les domaines, que ce soit le multitâche ou le gaming exigeant en ressources, alors qu’il ne compte que 4 Go de RAM. L’utilisation au quotidien est fluide, agréable et ne souffre d’aucun ralentissement. La puce A14 Bionic est également peu énergivore, ce qui peut se vérifier au niveau de l’autonomie. Lors de notre test, nous avons pu mesurer une durée d’une journée et demie en utilisation standard. Si Apple a fait des progrès en la matière, ce n’est pas le cas de la recharge qui reste lente.

Concernant le logiciel, l’iPhone 12 embarque nativement iOS 14, mais Apple continuera d’assurer un suivi sur cette gamme pendant quelques années encore. Même si la marque à la pomme ne donne aucun chiffre, on peut supposer que l’iPhone 12 recevra des mises à jour de sécurité jusqu’à 2026, voire 2027. Vous avez donc encore quelques années pour en profiter pleinement. Concluons sur l’appareil photo, l’iPhone 12 embarque seulement deux capteurs de 12 Mpx, ça a l’air pauvre comme proposition et ce volet a souvent été le point faible d’Apple, mais il n’empêche que ces capteurs font un bon travail.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 12.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !