L’enceinte Bluetooth LG XBoom Go XG5 ne coûte presque plus rien lors des soldes

À bien des égards, l'enceinte Bluetooth LG XBoom Go XG5 revêt tout ce que l'on peut exiger d'une enceinte portable de nos jours. Sans être exactement de taille de poche, elle reste d'un poids raisonnable pour les excursions d'une journée ou les séjours d'une nuit. De plus, elle offre une autonomie exceptionnelle de la batterie, une grande résistance aux éléments et une option Sound Boost très appréciée pour la qualité sonore. Elle tombe aujourd'hui à 59 euros sur la Fnac, et à 29 euros avec une ODR.

Cette enceinte Bluetooth a beau avoir un petit format, elle offre des basses profondes et un son riche et détaillé, notamment grâce à Sound Boost. Pratique à transporter, elle est aussi apte à résister à l’eau et à la poussière. Petit plus : elle s’illumine avec plus de 16 millions de couleurs, pour apporter une ambiance chaleureuse lors de soirée. Au lieu d’un prix barré à 149,99 euros, l’enceinte Bluetooth LG Xboom Go XG5 est remisée à 59,99 euros à la Fnac, mais grâce à une ODR de 30 euros, elle ne coûte plus que 29,99 euros.

Les points forts de l’enceinte Bluetooth LG Xboom Go XG5

Une option Sound Boost très efficace

Personnalisable de mille couleurs

Une belle définition sonore

Initialement au prix de 149 euros, l’enceinte connectée LG Xboom Go XG5 bénéficie d’une remise et d’une ODR qui, cumulés, la font tomber à 29,99 euros sur la Fnac.

Une belle qualité sonore

L’enceinte LG XBOOM Go XG5 offre un poids confortable de 700 g. Sa conception solide, ses haut-parleurs performants et sa protection contre la poussière et l’eau en font un choix idéal pour une utilisation en extérieur. De plus, avec l’option Sound Boost, vous pouvez profiter d’un champ sonore élargi et d’une expérience audio immersive, même à un volume élevé.

Le XBoom Go a tout ce qu’il faut pour être l’attraction principale d’une fête au bord de la piscine. C’est sans compter sur la fonction Wireless Party Link de LG qui vous permet de le coupler avec un autre haut-parleur Bluetooth LG XG7 (ou même neuf) pour créer une scène sonore multi-canaux.

Une application intuitive

Côté application, le design est assez simple, les contrôles sont très intuitifs et elle offre des outils intéressants comme l’égalisation audio selon vos préférences et la personnalisation des lumières. Plusieurs options préconfigurées sont disponibles et l’utilisateur peut choisir les tons à partir d’une palette RVB. L’enceinte LG XBOOM Go XG5 vous permet de recevoir et de gérer des appels. Vous pouvez même activer des commandes vocales avec Google Assistant et Siri.

En ce qui concerne l’autonomie, ce haut-parleur offre jusqu’à 18 heures de musique en continu tant que vous utilisez un volume de 50 % et sans éclairage. La charge complète prend environ quatre heures. En somme, la LG XBoom Go offre une qualité sonore très appréciée, avec une définition et une clarté impressionnantes. Elle est capable de remplir l’espace avec de la musique énergique et équilibrée, et peut être utilisée pour animer toutes sortes de fêtes et d’événements.

